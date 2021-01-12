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Студентам в Подмосковье продлили удаленку до 6 февраля

Ведомости

Власти Московской области продлили дистанционное обучение студентам вузов до 6 февраля, но прекращают удаленку для учащихся колледжей, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

«Дистанционное обучение в высших учебных заведениях продлится до 06.02.2021. При этом будут заблокированы карты студентов», — говорится в сообщении. Для студентов колледжей дистанционное обучение прекращается с 13 января, их транспортные карты разблокируют.

Днем ранее было объявлено, что школы и детские сады возвращаются к очному режиму работы после окончания каникул 11 января. С 13 января в Московской области отменяется обязательное наличие отрицательного теста на коронавирус при заселении в гостиницу. «При этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц», — рассказали в пресс-службе.

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Дистанционное обучение студентов вузов и колледжей в Подмосковье ввели 16 ноября 2020 г. в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Кроме того, с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. посетители кафе были обязаны иметь при себе документальное подтверждение отрицательного теста на коронавирус. Сейчас в регионе продолжает действовать обязательный домашний режим для групп риска, транспортные карты для лиц старше 65 лет остаются заблокированными. Продолжает также действовать запрет на работу заведений общепита в ночное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных