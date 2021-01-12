Студентам в Подмосковье продлили удаленку до 6 февраля

Дистанционное обучение студентов вузов и колледжей в Подмосковье ввели 16 ноября 2020 г. в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Кроме того, с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. посетители кафе были обязаны иметь при себе документальное подтверждение отрицательного теста на коронавирус. Сейчас в регионе продолжает действовать обязательный домашний режим для групп риска, транспортные карты для лиц старше 65 лет остаются заблокированными. Продолжает также действовать запрет на работу заведений общепита в ночное время.