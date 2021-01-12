Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве

«Погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр. Cрок действия предупреждения по Москве и области — до 21:00 13 января. Согласно прогнозу синоптиков, в столице возможен гололед. 12 января облачно с прояснениями, а местами небольшой снег. Ночью температура в Москве составила от -15 до -13, днем — -12-10. 13 января температура ночью составит -16-14, а днем в Москве -14-12.