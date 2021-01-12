Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте организации.
«Погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр. Cрок действия предупреждения по Москве и области — до 21:00 13 января. Согласно прогнозу синоптиков, в столице возможен гололед. 12 января облачно с прояснениями, а местами небольшой снег. Ночью температура в Москве составила от -15 до -13, днем — -12-10. 13 января температура ночью составит -16-14, а днем в Москве -14-12.
Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о «трескучих морозах» в Москве на этой неделе. Температура воздуха опустится до -17-18 градусов.