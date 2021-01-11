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Москвичей предупредили о «трескучих морозах» на этой неделе

Ведомости

В Москве на текущей неделе ожидаются «трескучие морозы», сообщил 11 января в интервью «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы», — сказал Вильфанд. По его словам, с завтрашнего дня в центр европейского континента придет холодный воздух с севера Сибири, а дальнейшее похолодание будет связано с воздухом с юга Сибири.

Сегодня, 11 января, температура воздуха днем составит -11–9 градусов, ночью — -19–17. 12 января температура днем опустится до -13–11, ночью — до -23–18. В среду, 13 января, днем будет -19–14, ночью — от -21 до -16. В четверг, 14 января, — температура днем составит от -18 до -13, ночью — от -17 до -12, в пятницу, 15 января, днем — от -15 до -10, ночью — от -18 до -13. В субботу днем — от -17 до -12.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных