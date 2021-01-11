Москвичей предупредили о «трескучих морозах» на этой неделе

Сегодня, 11 января, температура воздуха днем составит -11–9 градусов, ночью — -19–17. 12 января температура днем опустится до -13–11, ночью — до -23–18. В среду, 13 января, днем будет -19–14, ночью — от -21 до -16. В четверг, 14 января, — температура днем составит от -18 до -13, ночью — от -17 до -12, в пятницу, 15 января, днем — от -15 до -10, ночью — от -18 до -13. В субботу днем — от -17 до -12.