Власти Москвы назвали долю пожилых среди привившихся от коронавируса
Более 40% вакцинированных от COVID-19 в Москве — люди старше 60 лет, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«42%, то есть почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, — это люди старше 60 лет», — рассказала Ракова. По ее словам, пожилые люди являются основной группой риска, чаще других тяжело переносят коронавирусную инфекцию.
В оперштабе напомнили, что в Москве люди старше 60 лет могут пройти вакцинацию от коронавируса с 28 декабря. Массовая вакцинация населения в городе началась 5 декабря.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 г. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась массовая вакцинация от коронавируса.