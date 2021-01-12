В нескольких зданиях Иркутской области появились трещины после землетрясения
Трещины появились в нескольких домах и соцучрждениях Иркутской области после землетрясения в Монголии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.
«Получил полную картину по последствиям землетрясения. Отчитались все муниципалитеты региона. Пострадавших и серьёзных разрушений – нет. В нескольких домах, а также социальных учреждениях появились трещины. Они будут устранены в рамках текущего ремонта. Четыре дома 335-й серии требуют дополнительного обследования. Три здания – в Зиме, одно – в Усолье-Сибирском», — написал Кобзев.
Как отметил Кобзев, «пострадавших и серьёзных разрушений – нет». Трещины будут устранены в рамках текущего ремонта.
Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,7 балла в эпицентре произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт в 5:32 по местному времени 12 января. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.
Кроме того, По данным главного управления МЧС по Туве, землетрясение ощущалось по всей восточной части республики. Толчки также ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Власти Республики Тува ввели режим ЧС в столице региона Кызыле и пяти муниципальных образованиях.