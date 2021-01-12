В нескольких зданиях Иркутской области появились трещины после землетрясения

«Получил полную картину по последствиям землетрясения. Отчитались все муниципалитеты региона. Пострадавших и серьёзных разрушений – нет. В нескольких домах, а также социальных учреждениях появились трещины. Они будут устранены в рамках текущего ремонта. Четыре дома 335-й серии требуют дополнительного обследования. Три здания – в Зиме, одно – в Усолье-Сибирском», — написал Кобзев.