СМИ сообщили о пяти симптомах «британского» штамма коронавируса у детей
Усталость, головная боль, лихорадка, боль в горле и потеря аппетита являются симптомами «британского» штамма коронавируса у детей, сообщило издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE Symptom Tracker.
Согласно данным приложения, 55% детей, заболевших коронавирусом, страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. Дети младшего возраста могут устраивать истерики и плакать. Врач-инфекционист и профессор медицины в медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс пояснил, что это связано с выработкой иммунитетом детей веществ, называющихся «цитокины». Они сигнализируют организму, что пора начать борьбу с инфекцией, однако впоследствии человек чувствует усталость, потому что организм тратит энергию на борьбу с вирусом.
У 53% детей при коронавирусе может появиться головная боль. Издание The Sun со ссылкой на профессора Энн Макгрегор отметило, что одновременно у детей может болеть живот. Врач посоветовала родителям спрашивать у детей, не болит ли у них голова, если они жалуются на боль в животе.
По данным приложения, 49% детей также испытывают озноб из-за повышения температуры выше 37 градусов. На боль в горле пожаловались 38% детей, на потерю аппетита — около 35%. Последний симптом, по данным врачей, больше характерен для детей младше года.