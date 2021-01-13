СМИ сообщили о пяти симптомах «британского» штамма коронавируса у детей

Согласно данным приложения, 55% детей, заболевших коронавирусом, страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. Дети младшего возраста могут устраивать истерики и плакать. Врач-инфекционист и профессор медицины в медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс пояснил, что это связано с выработкой иммунитетом детей веществ, называющихся «цитокины». Они сигнализируют организму, что пора начать борьбу с инфекцией, однако впоследствии человек чувствует усталость, потому что организм тратит энергию на борьбу с вирусом.