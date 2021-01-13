Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

СМИ сообщили о пяти симптомах «британского» штамма коронавируса у детей

Ведомости

Усталость, головная боль, лихорадка, боль в горле и потеря аппетита являются симптомами «британского» штамма коронавируса у детей, сообщило издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE Symptom Tracker.

Согласно данным приложения, 55% детей, заболевших коронавирусом, страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. Дети младшего возраста могут устраивать истерики и плакать. Врач-инфекционист и профессор медицины в медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс пояснил, что это связано с выработкой иммунитетом детей веществ, называющихся «цитокины». Они сигнализируют организму, что пора начать борьбу с инфекцией, однако впоследствии человек чувствует усталость, потому что организм тратит энергию на борьбу с вирусом. 

У 53% детей при коронавирусе может появиться головная боль. Издание The Sun со ссылкой на профессора Энн Макгрегор отметило, что одновременно у детей может болеть живот. Врач посоветовала родителям спрашивать у детей, не болит ли у них голова, если они жалуются на боль в животе. 

По данным приложения, 49% детей также испытывают озноб из-за повышения температуры выше 37 градусов. На боль в горле пожаловались 38% детей, на потерю аппетита — около 35%. Последний симптом, по данным врачей, больше характерен для детей младше года. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных