СК возбудил дело после массового отравления детей в Дагестане

По версии следствия, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.