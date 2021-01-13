СК возбудил дело после массового отравления детей в Дагестане
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске, сообщается на сайте Следственного комитета по Дагестану. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По версии следствия, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.
СК по-прежнему считает предварительной причиной отравления питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, проводится проверка. Изъяты образцы воды для исследования.