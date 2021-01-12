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СК назвал возможную причину отравления детей в Буйнакске

Ведомости

ГУ СКР по Дагестану начало проверку по факту пищевого отравления детей в городе Буйнакске. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям, сообщается на сайте ведомстве.  

«В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 11 и 12 января в центральную больницу города Буйнакска госпитализированы более 30 детей в возрасте от 2 до 13 лет с признаками пищевого отравления.

Ход и результаты проверки контролирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных