СК назвал возможную причину отравления детей в Буйнакске
ГУ СКР по Дагестану начало проверку по факту пищевого отравления детей в городе Буйнакске. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям, сообщается на сайте ведомстве.
«В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что 11 и 12 января в центральную больницу города Буйнакска госпитализированы более 30 детей в возрасте от 2 до 13 лет с признаками пищевого отравления.
Ход и результаты проверки контролирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, добавили в ведомстве.