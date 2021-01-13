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ВОЗ сообщила о рекордном росте зараженных коронавирусом в мире за неделю

Ведомости

Количество заразившихся коронавирусом за неделю в мире выросло почти на 5 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Этот показатель является самым высоким с начала пандемии.

«С 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов», — пишет агентство, ссылаясь на данные в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

До текущей недели рекорд заболеваемости был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря, тогда коронавирус выявили у 4 612 790 человек.

Тенденция к усилению роста заболеваемости возобновилась на прошедшей неделе, отмечает ВОЗ. Число новых случаев коронавируса выросла на 20% по сравнению с предшествующей неделей, а количество смертей — на 11%. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 января, в мире зарегистрировано 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 22,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,2 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом с показателем в 3,4 млн случаев заражения инфекцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных