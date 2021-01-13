ВОЗ сообщила о рекордном росте зараженных коронавирусом в мире за неделю
Количество заразившихся коронавирусом за неделю в мире выросло почти на 5 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Этот показатель является самым высоким с начала пандемии.
«С 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов», — пишет агентство, ссылаясь на данные в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.
До текущей недели рекорд заболеваемости был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря, тогда коронавирус выявили у 4 612 790 человек.
Тенденция к усилению роста заболеваемости возобновилась на прошедшей неделе, отмечает ВОЗ. Число новых случаев коронавируса выросла на 20% по сравнению с предшествующей неделей, а количество смертей — на 11%.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 января, в мире зарегистрировано 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 22,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,2 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом с показателем в 3,4 млн случаев заражения инфекцией.