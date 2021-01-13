Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 22,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,2 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом с показателем в 3,4 млн случаев заражения инфекцией.