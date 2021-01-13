Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом
Свыше трети депутатского корпуса Госдумы перенесли коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«У нас переболело более трети депутатского корпуса. Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он. По словам Володина, ранее из-за коронавируса скончались двое парламентариев.
По данным оперативного штаба на 13 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, 566 заболевших скончались. Всего в стране зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, умерли свыше 63 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 22,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,2 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом с показателем в 3,4 млн случаев заражения инфекцией.