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Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Ведомости

Свыше трети депутатского корпуса Госдумы перенесли коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«У нас переболело более трети депутатского корпуса. Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он. По словам Володина, ранее из-за коронавируса скончались двое парламентариев.

По данным оперативного штаба на 13 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, 566 заболевших скончались. Всего в стране зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, умерли свыше 63 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 22,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,2 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом с показателем в 3,4 млн случаев заражения инфекцией.

Ранее по теме: Пятая часть депутатов Госдумы, губернаторов и членов правительства переболели коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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