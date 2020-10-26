Пятая часть депутатов Госдумы, губернаторов и членов правительства переболели коронавирусом

Пятая часть депутатов Госдумы, губернаторов и членов правительства переболели коронавирусомЧисло заболевших осенью больше, чем весной
Около 20% депутатов Госдумы, губернаторского корпуса и членов правительства переболели коронавирусом или болеют в данный момент, следует из подсчетов «Ведомостей» и фонда «Петербургская политика». О том, что 91 депутат заболел коронавирусом, на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующая стенограмма была опубликована на сайте Кремля в понедельник. 91 депутат – это одна пятая от 450 депутатов Госдумы.
В сентябре от коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Было известно, что коронавирусом переболели коммунисты Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, члены фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, Елена Серова, Светлана Максимова, эсеры Сергей Миронов, Валерий Гартунг и Александр Самокутяев. Госдума сократила число заседаний: две недели назад было одно заседание, на прошлой неделе – два, на этой также ожидаются лишь два заседания.
Схожая статистика и по губернаторскому корпусу – коронавирусом переболели 17 из 85 глав регионов. Еще в мае переболели Шолбан Кара-Оол (Тува), Александр Бречалов (Удмуртия) и Александр Дрозденко (Ленинградская обл.). В июле заболел Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), а в августе – Бату Хасиков (Калмыкия). В сентябре коронавирус подтвердился у Мурата Кумпилова (Адыгея) и Дмитрия Махонина (Пермский край). Больше всего заболевших губернаторов оказалось в октябре – сразу 10 человек: Валентин Коновалов (Хакасия), Виктор Томенко (Алтайский край), Игорь Кобзев (Иркутская обл.), Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Александр Бурков (Омская обл.), Андрей Клычков (Орловская обл.), Дмитрий Азаров (Самарская обл.), Валерий Радаев (Саратовская обл.) и Наталья Комарова (ХМАО). Шолбан Кара-Оол сообщил в Facebook, что дважды переболел коронавирусом: в мае и августе.
Из 31 члена правительства официально сообщалось о пяти переболевших: премьере Михаиле Мишустине, министре культуры Ольге Любимовой, министре строительства Владимире Якушеве, министре энергетики Александре Новаке и вице-премьере – полпреде президента в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. Члены правительства в основном болели весной и летом. В октябре об уходе на самоизоляцию из-за болезни у членов семьи заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии».
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не исключает, что это может отражать общую статистику, просто «чиновникам тестирование на коронавирус доступнее, чем простым людям»: «Еще одно объяснение [высокого уровня заболеваемости] заключается в том, что чиновники и депутаты много общаются с людьми из разных территорий и из разной среды.
Кроме того, часть чиновников довольно скептически относятся к мерам защиты вроде масок и перчаток. С другой стороны, чиновники не ездят в общественном транспорте, где с вирусоносителями могут встретиться люди». Вторая волна коронавируса выглядит более суровой, чем первая, добавляет Виноградов, это показывают и статистика, и рассказы людей. В обществе есть усталость от ограничений и вирусной темы в целом, рассуждает эксперт: «Была некая противоречивость в драматургии выхода из прошлого карантина. А также существует двойственность в позиции федеральной власти, которая не вводит жесткие меры». Власть не хочет, чтобы рухнула экономика и чтобы была необходимость тратить большие средства на компенсации гражданам, полагает эксперт.
Переболевших на самом деле больше, было много бессимптомных, а под проверку попали те, кто больше всего обеспокоен, считает политолог Глеб Кузнецов: «Развитие ситуации с Госдумой и членами правительства вполне соответствует тем эпидемиологическим правилам, которые сложились для закрытых и полузакрытых сообществ. Например, как это было с лайнером Diamond Princess, на котором переболела часть отдыхающих.
Люди находятся в одном помещении, общаются в основном друг с другом, соответственно, заражаются и болеют. Можно ожидать, что через несколько месяцев число переболевших в таких закрытых сообществах будет 60–70%». Весной делали меньше тестов для определения коронавируса, чем сейчас, этим и объясняется рост заболевших осенью, говорит эксперт: «Ограничения, которые были весной, сейчас бы стали раздражать население еще больше, к тому же они дорого стоят. Много фактов и в пользу того, что улучшение ситуации летом связано с погодными условиями, а не с принятыми мерами, хотя официально об этом и не говорят».