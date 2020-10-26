Пятая часть депутатов Госдумы, губернаторов и членов правительства переболели коронавирусом

Люди находятся в одном помещении, общаются в основном друг с другом, соответственно, заражаются и болеют. Можно ожидать, что через несколько месяцев число переболевших в таких закрытых сообществах будет 60–70%». Весной делали меньше тестов для определения коронавируса, чем сейчас, этим и объясняется рост заболевших осенью, говорит эксперт: «Ограничения, которые были весной, сейчас бы стали раздражать население еще больше, к тому же они дорого стоят. Много фактов и в пользу того, что улучшение ситуации летом связано с погодными условиями, а не с принятыми мерами, хотя официально об этом и не говорят».