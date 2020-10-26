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Володин сообщил Путину о десятках заразившихся коронавирусом депутатах

Ведомости

С начала пандемии коронавируса 91 депутат Государственной думы переболел COVID-19 или продолжает болеть, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин президенту России Владимиру Путину. По его словам, в больницах сейчас находятся 38 депутатов.

«У нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Кремля. По его словам, ситуация с коронавирусом непростая, госпитализированы 38 депутатов, один в реанимации.

Госдума делает все для того, чтобы внедрить новые формы взаимодействия с учетом складывающейся обстановки там, где это возможно, «перейдя на дистанционную, допустим, работу в рамках комитетов или видео‑конференц‑связь», — объяснил Володин.

15 сентября председатель Госдумы попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных