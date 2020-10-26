Володин сообщил Путину о десятках заразившихся коронавирусом депутатах
С начала пандемии коронавируса 91 депутат Государственной думы переболел COVID-19 или продолжает болеть, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин президенту России Владимиру Путину. По его словам, в больницах сейчас находятся 38 депутатов.
«У нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Кремля. По его словам, ситуация с коронавирусом непростая, госпитализированы 38 депутатов, один в реанимации.
Госдума делает все для того, чтобы внедрить новые формы взаимодействия с учетом складывающейся обстановки там, где это возможно, «перейдя на дистанционную, допустим, работу в рамках комитетов или видео‑конференц‑связь», — объяснил Володин.
15 сентября председатель Госдумы попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.