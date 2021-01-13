S7 запустит чартеры в итальянские Бари, Ольбию и Пизу
S7 Airlines запустит ежедневные чартерные рейсы из Москвы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу в марте, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу», — говорится в сообщении.
Рейсы в Бари будут выполняться с 5 марта по пятницам, в Ольбию – с 6 марта по субботам, в Пизу – с 7 марта по воскресеньям. Перелет будет доступен только гражданам Италии, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, объяснили в авиакомпании. Иностранцы до посадки на рейс должны будут предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном тесте на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
S7 выполняет чартерные перевозки из Москвы в Австрию (Вену), Германию (Дюссельдорф и Мюнхен), Испанию (Аликанте и Барселону), Италию (Верону, Милан и Рим) и Францию (Ниццу и Париж).