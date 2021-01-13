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S7 запустит чартеры в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

Ведомости

S7 Airlines запустит ежедневные чартерные рейсы из Москвы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу в марте, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу», — говорится в сообщении.

Рейсы в Бари будут выполняться с 5 марта по пятницам, в Ольбию – с 6 марта по субботам, в Пизу – с 7 марта по воскресеньям. Перелет будет доступен только гражданам Италии, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, объяснили в авиакомпании. Иностранцы до посадки на рейс должны будут предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном тесте на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

S7 выполняет чартерные перевозки из Москвы в Австрию (Вену), Германию (Дюссельдорф и Мюнхен), Испанию (Аликанте и Барселону), Италию (Верону, Милан и Рим) и Францию (Ниццу и Париж).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных