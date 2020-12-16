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S7 разрешит пассажирам перевозить домашних животных на соседнем кресле

Ведомости

S7 Airlines разрешит пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле самолета, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«S7 Airlines предлагает путешественникам возможность провозить питомцев в салоне самолета на соседнем рядом с собой кресле. Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное», — говорится в сообщении. Тарифы для такой перевозки животных соответствуют действующим тарифам на авиабилеты, всего в салоне самолета могут лететь два питомца.

Животное можно перевозить только в экономическом классе, на месте возле окна рядом с хозяином. На протяжении полета питомец должен находиться внутри жесткого контейнера длиной не более 55 см, шириной и высотой не более 40 см, который закрепляется специальными ремнями безопасности, объяснили в авиакомпании.

«Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.

Проблема перевозки домашних животных в самолетах стала особенно активно обсуждаться с 2019 г. после того, как «Аэрофлот» списал у пассажира накопленные за 14 лет мили — за перевозку в салоне слишком упитанного восьмикилограммового кота Виктора. По словам Галина, сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а «Аэрофлот» разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг.

В июне дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом «Аэрофлота» получила окровавленную клетку с собакой. Девушка рассказала, что у животного повреждены морда, десна и зубы. Она написала жалобу в авиакомпанию, а также заявление в полицию. Представитель «Аэрофлота» заявил, что клетка с собакой «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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