S7 разрешит пассажирам перевозить домашних животных на соседнем кресле

В июне дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом «Аэрофлота» получила окровавленную клетку с собакой. Девушка рассказала, что у животного повреждены морда, десна и зубы. Она написала жалобу в авиакомпанию, а также заявление в полицию. Представитель «Аэрофлота» заявил, что клетка с собакой «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.