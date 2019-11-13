Почему толстые коты не летают, как люди

«Аэрофлот» вполне может отобрать у своей дочерней авиакомпании «Победа» лавры передовика в борьбе за соблюдение пассажирами правил. На этой неделе стало известно, что «Аэрофлот» лишил своего пассажира 400 000 бонусных миль, вычислив, что тот несколькими днями ранее провез в качестве ручной клади слишком большого (сверх разрешенной для салона самолета нормы) кота. История вкратце такова: Михаил Галин хотел перевезти своего кота Виктора из Москвы во Владивосток, но любимец весит 10 кг, а правила «Аэрофлота» допускают перевозку в пассажирской кабине животных весом не более 8 кг (это вместе с сумкой-переноской). Более крупных животных можно перевозить только в багажном отсеке. Посадочный талон коту не дали. Галин боялся, что кот не перенесет восьмичасового перелета в багажном отсеке, он вернул билеты, нашел у знакомых стройную кошечку того же окраса и зарегистрировал ее на рейс как своего кота. А предполетный досмотр прошел и улетел во Владивосток уже сам Виктор.