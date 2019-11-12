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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных, сообщает агентство «Москва». Речь идет о владельце кота весом более 8 кг. Пассажир провез животное в салоне самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, нарушив установленные перевозчиком правила.

Кроме того, хозяин вынимал животное из контейнера на борту. Это подтверждается фотографиями, которые он разместил в соцсетях, на них кот и хозяин смотрят в иллюминатор. «Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», – заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Сколько было бонусных миль у клиента – компания не сообщает. Однако издание Baza уточняет, что у него было накоплено 400 000 миль.

В начале ноября пользователь Facebook Михаил Галин сообщил, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом по кличке Виктор. По словам Галина, сотрудница «Аэрофлота» в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а установленный перевозчиком лимит – 8 кг. Представители авиакомпании хотели отправить слишком толстого кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях.

Хозяин решил сдать билеты и нашел у знакомых похожего кота, с которым прошел регистрацию. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», – рассказал он. Сотрудники «Аэрофлота» проверили запись с камер видеонаблюдения, на ней зафиксирована подмена животного. Затем Галин посадил в переноску своего кота и улетел во Владивосток, купив билеты в бизнес-класс за бонусные мили. Пост о перевозке кота набрал более 15 000 лайков.

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Экономика
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Министр транспорта попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния, находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

На совещании по инвестпрограмме госмонополии на 2020 г. Дитрих напомнил, что в 2014 г. были достигнуты договоренности о возможном увеличении финансирования программы по закупке тягово-подвижного состава. Денежные средства планировалось выделить из ФНБ. «Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», — сказал Дитрих.

В 2020-2022 гг. РЖД планирует потратить 488 млрд руб. на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет займов и денег компании, фактически без привлечения госсредств, отметил Дитрих.

Как поясняет РБК. речь идет о 39,8 млрд руб. фонда, размещенных в Центробанке. В 2014 г. для поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были потом размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Булозеров говорил, что госкомпания просит предоставить остаток этой суммы на покупку локомотивов.

Сейчас на эти же средства претендует «Почта России». Ранее гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведевус просьбой выделить эти деньги на развитие инфраструктуры «Почты России». На данный момент на модернизацию 42 000 почтовых отделений госкомпании требуются инвестиции, также деньги нужны на обучение и повышение квалификации персонала (около 290 000 сотрудников), говорилось в письме.

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Политика
Новости

Минприроды назвало регионы с рисками «мусорного коллапса»

Ведомости
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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам обратить внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Это необходимо для того, чтобы избежать «мусорных коллапсов», говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам Кобылкина, особое внимание на работу операторов должны обратить руководители 16 регионов, которые ранее уже сталкивались с проблемой вывоза мусора. Среди них: Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва и Челябинская область.

По словам министра, два или три дня бездействия «действительно могут привести к мусорному коллапсу». Он отметил, что споры хозяйствующих субъектов не должны влиять на ситуацию с вывозом мусора. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — сказал Кобылкин. Кроме того, министр назвал верными действия властей города Бийск (Алтайский край), где 11 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Это произошло из-за регоператора, который вывозил недостаточно большой объем отходов с территории города.

С начала 2019 г. в России проводится реформа системы обращения с отходами. К марту регионы должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили переход на новую систему до 2022 г.

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Технологии
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Сеть Instagram запустила конкурента TikTok

Ведомости
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Социальная сеть Instagram запустила аналог китайского сервиса TikTok для обмена короткими видео, сообщает TechCrunch. Новая функция, позволяющая записывать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку и эффекты, встроена в формат Stories. Она доступна в приложениях Instagram для iOS и Android, но пока только бразильским пользователям.

Предполагается, что короткие видео будут виртуально распространяться на большую аудиторию в разделе Top Reels (в Бразилии – Cenas) – так же, как это происходит в основной ленте TikTok и в разделе челленджей сервиса, уточняет издание. «Я думаю, что Musically до TikTok и сам TikTok заслуживают похвалы за популяризацию этого формата», – признал в беседе с изданием директор по продукту Instagram Робби Стейн. Сейчас, по оценке американской исследовательской компании Sensor Tower, аудитория TikTok насчитывает 1,5 млрд пользователей в месяц, в том числе 122 млн – в США.

В ноябре Facebook (владеет Instagram) запустила аналогичный сервис в виде отдельного приложения Lasso для iOS и Android. В нем пользователи могут записывать видео и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Для этого в Lasso есть крупная музыкальная библиотека и инструменты для наложения эффектов. Однако у Instagram есть преимущество перед приложением материнской компании: соцсети не нужно с нуля привлекать пользователей, отмечает TechCrunch.

Новости СМИ2
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Медиа
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Главный редактор Financial Times уйдет в отставку после 14 лет работы

Ведомости
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Главный редактор газеты Financial Times (FT) Лайонел Барбер, проработавший на этом посту 14 лет, уходит в отставку, говорится в сообщении издания. Новым руководителем журналистского коллектива FT станет Рула Халаф, которая сейчас является заместителем Барбера.

Барбер в письме, разосланном журналистам, уточнил, что покинет пост в январе 2020 г. «Когда я стал главным редактором, я пообещал восстановить в Financial Times золотые стандарты репортажа и журналистского комментария, а также помочь совету директоров создать устойчивый и прибыльный бизнес», — подчеркнул он. Барбер отметил в своем Twitter, что работа в издании стала для него «редкой привилегией и удовольствием».

Халаф назвала свое назначение «большой честью», заявив, что попытается преумножить достижения Барбера, который был для нее настоящим наставником.

Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. Должность главного редактора он занял в 2005 г. В июне этого года Барбер накануне саммита Группы двадцати в Осаке взял интервью у Владимира Путина, в котором российский президент заявил о конце эпохи либерализма и признался, что думает о преемнике «всегда, начиная с 2000 года». Барбер назвал российского лидера непростым собеседником и признался после интервью, что жалеет о том, что один раз прервал Путина во время разговора.

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Бизнес
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Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ведомости
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Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс». По данным ведомства, нормы провоза багажа авиакомпании ухудшают уровень обслуживания пассажиров. Изменить внутренние правила «Победа» должна до 20 мая 2020 г. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Проверка проводилась в октябре из-за жалоб нескольких пассажиров и депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Ревенко. Он пожаловался на «Победу» в Ространснадзор после того, как одна из пассажирок не попала на рейс из-за размера ручной клади.

Ространснадзор проверял правила провоза ручной клади у «Победы» также в апреле, напомнил «Ведомостям» представитель авиакомпании. По его словам, никаких нарушений не нашли: «Мы говорим об одних и тех же правилах, ничего не изменилось. Правила «Победы» абсолютно законны и соответствуют федеральным авиационным правилам».

Авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг без учета дамских сумок, портфелей, букетов цветов, верхней одежды, лекарств и других вещей из утвержденного правилами списка. «Победа» установила собственные правила, разрешив брать в салон только то, что укладывается в габариты 36 х 30 х 27 см независимо от веса. В авиакомпании это объясняли соображениями безопасности. По их словам, такой багаж безопасно помещается на полках Boeing 737-800 на 189 пассажиров, а перевозка вещей сверх этих габаритов «небезопасна и противоречит действующему законодательству», сообщает «Интерфакс».

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Технологии
Новости

Huawei заплатит сотрудникам почти $300 млн за работу в условиях санкций США

Ведомости
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Китайская Huawei выплатит премии сотрудникам, помогающим компании обойти ограничения со стороны США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение HR-департамента Huawei. Всего компания направит на выплаты персоналу 2 млрд юаней ($286 млрд). «Эти деньги являются знаком признания за работу в условиях давления со стороны США», – отмечается в сообщении.

Наибольшие вознаграждения получат сотрудники R&D-отделов компании и специалисты, работающие над переводом цепочек поставок оборудования за пределы США. В этом месяце Huawei также выплатит двойную зарплату почти всем сотрудникам, уточнил пресс-секретарь компании в беседе с агентством. Всего в Huawei работает 190 000 человек.

В мае власти США внесли Huawei и около 70 связанных с ней организаций в санкционный список. Вашингтон считает, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем. Санкции предусматривают запрет на покупку технологий и оборудования у компаний США, например ОС Android, которую разрабатывает Google. Huawei в свою очередь начала искать альтернативу американскому оборудованию.

Бизнес
Новости

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости
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Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сказал, что не видит поводов для беспокойства об эффективности при строительстве космодрома «Восточный», сообщает «Интерфакс».

Рогозин назвал критику президента абсолютно обоснованной, но отметил, что никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, нет. «Естественно, он [президент] информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», – сказал Рогозин.

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г., Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016 г., всего на космодроме было четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.

Политика
Новости

Курсант тюменского военного училища умер от менингита

Ведомости
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Курсант умер от менингококкового менингита в военном училище в Тюмени, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России. По его словам, это первый случай в вооруженных силах, когда менингит привел к летальному исходу менее чем за сутки.

Курсант поступил в больницу вечером 7 ноября с высокой температурой, а утром 8 ноября уже скончался, несмотря на усилия медиков. При этом факт массового заболевания менингитом источник «Ведомостей» пока не подтверждает. По его словам, другие курсанты проходят обследование, врачи следят за их состоянием.

Первым о вспышке менингита в тюменском военном училище сообщило издание Baza. По его данным, в общей сложности в больницу доставлен 21 курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Baza отмечает, что курсанты неоднократно жаловались на ухудшение своего состояния командованию. Информацию об обследовании курсантов и гибели одного из них от менингита подтвердили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом источник в экстренных службах региона уточнил, что в училище работает спецкомиссия Министерства обороны, проводится расследование инцидента.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова готовит военных специалистов – инженеров, всего в нем обучается около 1000 курсантов.

Политика
Новости

Кремль ответил на предложение Назарбаева устроить встречу Путина с Зеленским

Ведомости
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Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», – отметил он.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений», – добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но «сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева».

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. Зеленский, по его словам, ответил согласием на это предложение, Путин – пока не решил. Президенты могли бы встретиться в Казахстане, отметил Назарбаев. Он добавил, что сейчас для этого «хороший момент».

Украина и Россия обсуждают дату и место первой встречи Путина и Зеленского уже несколько месяцев. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны – участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, пояснил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

На вопрос «Ведомостей», что именно осталось сделать, чтобы в Москве сочли завершенной подготовку к саммиту, ведь основные условия уже вроде бы выполнены, Песков ответил: «Ну почему? Есть же понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, и есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной. Ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи».

Политика
Новости

Эрдоган: Россия и США не смогли решить проблему терроризма в Сирии

Ведомости
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Ни Россия, ни США не смогли решить проблему терроризма в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, передает Hürriyet. Он заявил, что обсудит этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом, а по возвращении – в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, теракты против мирных жителей в регионе продолжаются. Террористы по-прежнему остаются на севере Сирии – в Манбидже и Телль-Абъяде.

Эрдоган в октябре объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» для создания зоны безопасности на границе с Сирией. Она была направлена против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и курдских формирований.

Через несколько дней Турция отказалась от продолжения операции после достижения договоренностей с США и Россией. С США Анкара договорилась приостановить боевые действия на 120 часов, в течение которых курды должны были покинуть зону безопасности, а с Россией – совместно патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы.

Политика
Новости

Бастрыкин поручил проверить старые обвинения против доцента СПбГУ

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить «сведения, озвученные некоторыми СМИ» о противоправных действиях доцента Института истории СПбГУ, сообщается на сайте ведомства.

СКР не называет имя этого доцента. Однако ведомство уточняет, что его также обвиняют в убийстве девушки и он заключен под стражу.

Вчера, 11 ноября, суд арестовал на два месяца доцента СПбГУ Олега Соколова, который преподает историю. Его обвиняют в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, с которой он встречался. Соколов признал вину. В СПбГУ пообещали уволить доцента.

В сообщении СКР не уточняется, в каких именно СМИ была опубликована информация о противоправных действиях доцента. В мае прошлого года «Московский комсомолец» рассказал об обвинениях студентки Ивановой Е. В. против Соколова. В 2008 г. она написала заявление в правоохранительные органы о том, что Соколов ее избил, сообщало издание.

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