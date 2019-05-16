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Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» по поводу лишения бонусных миль

Пресненский суд Москвы отказал председателю совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директору портала «Такие дела» Мите Алешковскому в иске к «Аэрофлоту» о лишении бонусных миль. Об этом сообщает в Telegram руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юрист этой организации Дмитрий Джулай представляет интересы Алешковского.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» аннулировал мили Алешковского и закрыл счет в его бонусной системе. Это произошло из-за неоднократных высказываний журналиста в адрес авиакомпании, объяснили в «Аэрофлоте».

Накануне аннуляции миль Алешковский опубликовал в Twitter приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотографию документа журналист подписал следующим образом: «Савельев окончательно головой поехал».

Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова: «Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим». Савельев же сказал, что клиенты должны отвечать за хамство в соцсетях: «Мы не против критики, но надо вести себя корректно».

В клиентских правилах «Аэрофлота» указано, что перевозчик оставляет за собой право аннулировать все мили и заблокировать его счет в бонусной программе, если он распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников компании. Алешковский подтверждал «Ведомостям», что читал правила бонусной программы.