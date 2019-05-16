Новости
Бизнес
Новости

Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» по поводу лишения бонусных миль

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресненский суд Москвы отказал председателю совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директору портала «Такие дела» Мите Алешковскому в иске к «Аэрофлоту» о лишении бонусных миль. Об этом сообщает в Telegram руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юрист этой организации Дмитрий Джулай представляет интересы Алешковского.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» аннулировал мили Алешковского и закрыл счет в его бонусной системе. Это произошло из-за неоднократных высказываний журналиста в адрес авиакомпании, объяснили в «Аэрофлоте».

Накануне аннуляции миль Алешковский опубликовал в Twitter приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотографию документа журналист подписал следующим образом: «Савельев окончательно головой поехал».

Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова: «Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим». Савельев же сказал, что клиенты должны отвечать за хамство в соцсетях: «Мы не против критики, но надо вести себя корректно».

В клиентских правилах «Аэрофлота» указано, что перевозчик оставляет за собой право аннулировать все мили и заблокировать его счет в бонусной программе, если он распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников компании. Алешковский подтверждал «Ведомостям», что читал правила бонусной программы.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Федермессер ответила на просьбу Навального отказаться от выборов в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер ответила на просьбу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отказаться от участия в выборах в Мосгордуму по 43-му округу. В этом же округе планирует выдвинуть свою кандидатуру сотрудница ФБК Любовь Соболь. Федермессер в интервью «Новой газете» заявила, что ее и Соболь «намеренно втягивают в какую-то борьбу и противостояние», которые им обеим «не нужны». 

Основатель фонда «Вера» отметила, что она и соратница Навального работают в разных плоскостях. «Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть», — подчеркнула она. Основатель фонда «Вера» добавила, что считает Мосгордуму инструментом, который мог бы помочь «тем, кому хуже, кто слабее, тем, кто имеет право очень на многое, но совершенно не имеет никаких инструментов для того, чтобы это свое право реализовать». 

В начале мая Навальный написал Федермессер открытое письмо, в котором попросил ее не участвовать в выборах в 43-м округе. «Люди, которые хотят использовать Вас, — злодеи, обманщики и воры. Сейчас они хотят украсть и Ваше имя, и взять в заложники людей, которым Вы помогаете всю свою жизнь. Не давайте, пожалуйста, им этого сделать, — подчеркивал он. Политик отмечал, что это принесет большой вред Федермессер, ее делу и «всем нам».

О том, что Федермессер может выдвинуться в Мосгордуму, источники «Ведомостей» рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму. Позже Федермессер сообщила о своем выдвижении «Коммерсанту». По ее мнению, в Мосгордуме нужен свой «человек от благотворительности». «Новая газета» уточняет, что Федермессер назовет округ, в котором будет баллотироваться, в начале июня. Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре. 

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Reuters: Иранский танкер разгрузился в Китае в нарушение санкций США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Танкер Marshal Z, перевозивший около 130 000 топочного мазута в обход санкций США, разгрузился в порту возле китайского города Чжоушаня, по данным сервиса Refinitiv Eikon. До этого танкер находился в море около пяти месяцев. Один сотрудник местного нефтехранилища подтвердил информацию о разгрузке, сообщает Reuters. Но другой представитель заявил агентству, что терминал уже как минимум четыре года не получает поставки из Ирана.

США в ноябре 2018 г. ввели санкции, запрещающие покупать его нефть. Для восьми стран, включая Китай, они сделали исключение на полгода, но оно не распространялось на топочный мазут и другие нефтепродукты. В начале мая истек срок исключения и на сырую нефть, Вашингтон решил не продлевать его, пытаясь усилить давление на Иран.

Reuters следило за перемещениями танкера почти ежедневно. Но порой данные о его местонахождении были недоступны, когда он был вне досягаемости спутников. В январе Marshal Z принял груз с другого танкера у побережья ОАЭ, затем в Ливии перегрузил его на третий, но спустя какое-то время принял его там же обратно и отплыл к берегам Малайзии и Сингапура, где встал на якорь 22 марта. Согласно данным наблюдения, осадка судна не менялась с этого дня по 8 мая, когда он, бесцельно поплавав между Сингапуром и Малайзией, достиг терминала Jinrun неподалеку от Чжоушаня. Когда танкер покинул его 12 мая, осадка уменьшилась на 9 метров. Это указывает на то, что в Jinrun танкер разгрузился.

Jinrun позволяет хранить топливо в своем хранилище без прохождения таможенных процедур. Таким образом, официально оно не попало на территорию Китая. Herun Group, которой принадлежит терминал, отказалась давать комментарии.

Reuters не удалось выяснить, на каких финансовых условиях происходила поставка. Наверняка кто-то в Китае решил приобрести топливо ниже рыночной цены, считают участники отрасли. Покупатель топлива и владельцы танкера неизвестны. Согласно отчету судового маклера от 28 января, танкер был продан неизвестному покупателю для использования в качестве плавучего хранилища.

Бизнес
Новости

АТОР оценила долю чартерных рейсов в России, выполняющихся на SSJ100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Около 3% чартерных рейсов в России выполняется на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), при этом туроператоры не могут влиять на выбор типа самолета при организации чартерных перевозок. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе (ее слова приводит «Интерфакс»).

Она подчеркнула, что вопрос о выборе того или иного типа самолета для перевозки находится в компетенции авиакомпании. Туристы, которые не хотят после инцидента в «Шереметьево» лететь на SSJ100, не могут требовать у туроператора или агента заменить лайнер. Претензий к туроператорам по этому поводу тоже быть не может, отметила Ломидзе. Единственный вариант в таком случае избежать полета на самолете SSJ100 — купить билет на другой рейс, констатировала она.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

За несколько лет эксплуатации SSJ100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси. 

На сайте Changе.org опубликована петиция за запрет в России полетов на SSJ-100 на время расследования инцидента в «Шереметьево». На момент публикации ее подписали более 198 000 человек. 

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Директор МВФ оценила возможные последствия торговой войны США и Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Если между США и Китаем начнется полноценная торговая война, это окажет влияние не только на ее участников, но и на другие страны, считает директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она заявила на пресс-конференции в Нур-Султане.

По мнению Лагард, торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном может привести к тому, что компании в частном секторе будут вынуждены пересматривать организацию цепочек поставок товаров и своего бизнеса. Она выразила надежду на то, что торговой войны все же удастся избежать. «Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем», – приводит слова Лагард «Интерфакс».

Ранее о негативных последствиях торговой войны Китая и США для России предупреждали министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Андрей Белоусов. По мнению Орешкина, экономический конфликт может снизить цены на российские ресурсы. Белоусов полагает, что торговая война способна вызвать непредсказуемые колебания курса рубля.

На прошлой неделе США объявили о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд, а президент Дональд Трамп потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк временно не предпринимает активных действий для продажи своего дочернего банка на Украине, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Сбербанка России Германа Грефа. «Идет смена власти на Украине, поэтому пока не проявляем активности», – сказал он.

Украинский дочерний банк Сбербанка выставлен на продажу, но закрыть сделку не удается, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей. В 2017 г. Сбербанк пытался продать 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду.

Однако в июле того же года НБУ отказал бизнесменам в покупке украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор указывал, что те «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины».

Сбербанк учредил дочерний банк на Украине в 2001 г. Согласно данным украинского регулятора, на 1 декабря прошлого года по размеру чистых активов (31,824 млрд грн) банк занимал 11-е место в украинской банковской системе. В мае 2019 г. киевский Сбербанк сообщил о продлении санкций для украинских банков с российским капиталом до 2021 г.

Технологии
Новости

Разработчик сообщил об утечке закрытых данных о российских спутниках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В открытом доступе в интернете оказались данные о российских космических аппаратах, материалы об их создании и запуске, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию – разработчика отдельных элементов этих спутников ПАО «Сатурн». Речь идет о презентации предприятия, не предназначенной для широкого круга. В презентации перечислены названия спутников, содержатся данные об опытно-конструкторских работах, сроках запусков и количестве аппаратов.

Ранее информация об этих спутниках никем не раскрывалась, уточняет «РИА Новости». Подлинность презентации в компании подтвердили. Материалы были размещены на одном из сайтов в доменной зоне .ru. В ПАО «Сатурн» считают публикацию документов незаконной. «Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти в публичное пространство», – пояснил агентству главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов. Он пообещал предпринять «соответствующие действия к тому, кто это выложил».

ПАО «Сатурн» входит в перечень стратегических предприятий России. Оно включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» осуществляет единую политику.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки вкладов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Средняя максимальная ставка депозитов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных средств физлиц в первой декаде мая составила 7,522% годовых. Об этом сообщил Центробанк. С начала месяца ставка выросла на 0,029 процентного пункта (п. п.).

Регулятор рассчитывает показатель средней максимальной ставки вкладов по данным Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка. В 2019 г. ставка достигала максимум 7,72% годовых (во второй декаде марта).

На рост ставки в начале мая повлияли действия Сбербанка. К Дню победы с 8 мая он запустил вклад «Красная гвоздика» с повышенными ставками. Они составляли 6–6,5% годовых, срок вклада – 6–18 месяцев. До введения этого вклада максимальная ставка в банке составляла 5,75% годовых («Сохраняй онлайн» на сумму от 400 000 руб., срок – 1–3 года, без капитализации). Однако праздничное предложение Сбербанка было краткосрочным: сейчас открыть вклад «Красная гвоздика» уже нельзя.

Политика
Новости

Путин призвал передать контроль за школьным питанием муниципалитетам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин призвал перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства, сообщает «РИА Новости». «Интерфакс» отмечает, что Путину предложили передать этот вопрос на уровень губернатора региона, однако, по его мнению, «не факт, что это будет эффективно».

Путин также заявил о необходимости увеличить число учеников, охваченных бесплатным питанием в школах. «Конечно, хотелось бы расширить – серьезно, существенно расширить – количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием», – сказал он. Путин добавил, что для начала необходимо определить источники финансирования и его объем.

В конце декабря 2018 г. появились сообщения о вспышках дизентерии в детских садах и школах Москвы. Симптомы дизентерии проявились более чем у 500 детей в 19 образовательных учреждениях Москвы. Среди поставщиков питания для детей была компания Евгения Пригожина – «предприятие питания «Конкорд», говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Источником заражения детей «Конкорд» назвал загрязненную продукцию, производимую на одном из молочных предприятий Липецкой области. Компания подчеркивала, что она является лишь поставщиком, а не производителем продукции.

В марте Роспотребнадзор подтвердил нарушения в санитарных нормах на комбинате «Конкорд» и оштрафовал его. Компания сообщила, что выплатит компенсации пострадавшим от кишечной инфекции. Всего в 2018 г. Роспотребнадзор оштрафовал организаторов питания в школах на 3,5 млн руб. Ведомство завело более 900 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.

Политика
Новости

Более половины жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более половины жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера, которое вызвало протесты. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на результаты опроса, проведенного местным фондом «Социум».

Согласно итогам исследования, 52% горожан выступают категорически против или скорее против строительства храма в сквере. Менее трети – 28% – поддерживают проект, а 20% – безразличны или не могут определиться. Среди тех, кто относится к строительству отрицательно, большая часть – молодые люди. Среди опрошенных молодых людей 60% настроены против, 22% – за.

Также опрошенных спросили, нужен ли референдум по вопросу строительства храма. 66% из них считают, что референдум нужен, 17% – что не нужен. Также социологи смоделировали «референдумный» вопрос, предложив выбрать один из двух взаимно исключающих ответов. По итогам 55% опрошенных высказались против строительства, а 27% – за. Около 18% не пошли бы на референдум.

Опрос проводился по телефону с 14 по 16 мая, то есть после 13 мая, когда в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера. Было опрошено 300 человек от 18 лет и старше. Инициатором опроса стал сам фонд «Социум», который на своем сайте называет себя лидером рынка маркетинговых исследований в Уральском регионе.

В августе 2018 г. «Социум» уже проводил опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма, о чем сообщал Ura.ru. Социологи опросили тогда 400 горожан во всех районах города. По итогам исследования 55,7% горожан, проживающих в непосредственной близости от места строительства, высказались положительно за проект, в то время как отрицательно – 21,1%, а безразлично – 17,3%. Социологи пришли к выводу, что жители отдаленных районов чаще демонстрируют безразличие к строительству. В целом по городу положительно отнеслись к проекту 41,1%, отрицательно – 23,7%, безразлично – 25%.

Несанкционированные протесты против строительства храма на месте сквера начались 13 мая после того, как на стройплощадке установили сетчатый забор. 15 мая вместо сетчатого забора на месте строительства установили полноценный железный забор. Сотрудники Росгвардии в этот день, по официальным данным, задержали 33 участников акции. Znak.com со ссылкой на данные правозащитников оценивал число задержанных в 68 человек.

Кремль, комментируя конфликт из-за строительства храма, 16 мая заявил, что силовой сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокации».

Бизнес
Новости

Законопроект об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы прошел первое чтение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об установлении нулевой ставки НДС на внутренние авиаперевозки, которые совершаются в обход московских и подмосковных аэропортов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму в апреле. Правительство рассчитывает, что обнуление НДС для внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов.

Сейчас все внутренние рейсы облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка налога будет действовать до 2021 г. Кроме того, ранее была введена нулевая ставка НДС на рейсы в Симферополь, Севастополь, Калининградскую область и в аэропорты Дальнего Востока.

Политика
Новости

Прокурор обвинил гендиректора компании – собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокурор в Заводском районном суде Кемерова заявил о создании гендиректором компании – собственника «Зимней вишни» Юлией Богдановой преступной группы для получения выгоды при игнорировании требований пожарной безопасности в торговом центре, передает «РИА Новости».

По словам прокурора, действия или бездействие членов преступной группы в составе Богдановой, Надежды Судденок и Георгия Соболева привели к тому, что пожарная сигнализация не сработала в здании торгового центра, из-за этого посетители не смогли быстро покинуть здание. «Двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже – заблокированы», – уточнил прокурор в суде.

В четверг, 16 мая, в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Четверо из семи фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» в ходе первого судебного заседания не признали вину.

Обвиняемыми по делу о пожаре в торговом центре помимо Богдановой проходят технический директор ТЦ Георгий Соболев, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, руководитель кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также гендиректор ООО «ИСК ресурс» Никита Чередниченко.

Ранее фигурантам уголовного дела предъявили обвинения по таким статьям УК, как получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети.

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото