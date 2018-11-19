«Аэрофлот» лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях

Евгений Разумный / Ведомости

«Аэрофлот» аннулировал мили и закрыл счет в системе «Аэрофлот бонус» председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от «Аэрофлота» по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.

https://www.facebook.com/mitya.aleshkovskiy Скриншот размещенного Алешковским письма о закрытии счета в системе «Аэрофлот Бонус»

На прошлой неделе, 16 ноября, Алешковский опубликовал в Twitter приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотографию документа Алешковский подписал следующим образом: «Савельев окончательно головой поехал». Авиакомпания позже подтвердила подлинность приказа. Представитель компании говорил, что документ не противоречит российскому законодательству, а публикация приказа в социальных сетях лишь подтверждает правильность запрета.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил «Ведомостям», что Алешковский лишен платинового статуса в системе «Аэрофлот бонус» и все его мили аннулированы. От дальнейших комментариев он отказался, но источник, близкий к компании, поясняет, что Алешковского лишили миль не из-за публикации приказа, а из-за неоднократных оскорбительных высказываний в отношении руководства компании.

В своем посте Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова. Он пообещал обратиться в суд, если в течение трех дней авиакомпания не восстановит его платиновый статус. «Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим», – сказал «Ведомостям» Алешковский.

Платиновый статус в системе «Аэрофлот бонус» можно получить при налете 125 000 миль или при 50 полетах в бизнес-классе за год, указано на сайте авиакомпании. Там же отмечается, что перевозчик оставляет за собой право аннулировать все мили клиента и заблокировать его счет в бонусной программе, если он распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников «Аэрофлота».

По словам Алешковского, платиновый статус он получил благодаря большому количеству перелетов в эконом-классе и правила программы «Аэрофлот бонус» читал. Он отметил, что он прорабатывает с юристами «Агоры» вопрос подачи в суд на авиакомпанию, но в любом случае напишет жалобы в Skyteam – альянс, в который входит «Аэрофлот», и Skytrax, составляющий рейтинги авиакомпаний. Алешковский планирует продолжить пользоваться услугами «Аэрофлота», потому что по некоторым направлениям, по его словам, прямой рейс есть только у этой авиакомпании.

Для каждого участника бонусной программы обязательно соблюдение ее условий, исключений быть не может, отмечает партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, действия «Аэрофлота» выглядят аргументированно. Если клиент обратится в суд, то ему придется доказать, что он не допускал публикаций, порочащих честь и достоинство сотрудника авиакомпании, объясняет Горбунов: «Суд будет в этом споре устанавливать буквальное значение и содержание опубликованной информации».

«В споре слона и моськи побеждает всегда моська. В данном случае: «Аэрофлот» – компания с огромными репутационными активами, позиционированием на рынке, а с другой стороны – физлицо, независимый человек. Компании, набившие себе шишки, стараются с блогерами или не ссориться, или подавать на блогеров в суд, если для этого есть основания», – говорит управляющий партнер компании Depot WPF Алексей Андреев. Наказание человека путем лишения его честно заработанного статуса и миль – действия, не соответствующие уровню «Аэрофлота», добавляет Андреев.

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