«Аэрофлот» запретил сотрудникам использовать в офисе телефоны с камерой

Использовать мобильные телефоны с функциями аудио- и видеозаписи, а также фотосъемки разрешено только работникам, занимающим определенные должности Максим Стулов / Ведомости

Сотрудникам «Аэрофлота» запретили использовать в рабочее время в офисных помещениях телефоны, с помощью которых можно проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись. Это следует из приказа гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, фотографию которого опубликовал в Twitter председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Информацию о принятии такого приказа подтвердил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота».

«Приказ принят в рамках российского законодательства и направлен на охрану информационной безопасности в компании с госучастием. Последний информационный вброс, а именно фото данного приказа, сделан с применением камеры мобильного телефона, что свидетельствует о правильности решения», — подчеркнул представитель авиакомпании.

Согласно тексту приказа, опубликованному Алешковским, использовать мобильные телефоны с функциями аудио- и видеозаписи, а также фотосъемки разрешено только работникам, занимающим определенные должности. Эти должности перечислены в приложении к документу (на фотографии, выложенной Алешковским, его нет).

Топ-менеджеры «Аэрофлота», говорится в приказе, должны ознакомить работников с приказом под роспись, а также проводить контрольные мероприятия и привлекать к дисциплинарной ответственности виновных. Контроль за исполнением приказа возложен на гендиректора по административному управлению «Аэрофлота» Василия Авилова.

Аналогичный запрет в 2005 г. ввели в офисе «Лукойла». Всех сотрудников компании перед входом в главный московский офис обязали выключать телефоны или сдавать их — для этого на входе в офис установили несколько сотен специальных шкафчиков. «Мобильные телефоны просто мешают работать. Постоянно звенят, на совещаниях раздражают. Люди говорят на лестницах, отвлекаются, что чревато травмами», — объяснял представитель компании. «Ведомости» ждут от пресс-службы «Лукойла» ответ на запрос, действует ли этот запрет до сих пор.