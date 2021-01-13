ВЦИОМ: россияне в целом удовлетворены своей жизнью
К концу 2020 г. 47% россиян были удовлетворены или частично удовлетворены жизнью, которую они ведут, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на 6 п. ниже, чем в декабре 2019 г.
Согласно опросу, 25% россиян отчасти удовлетворены, а отчасти не удовлетворены своей жизнью. А 26% опрошенных не устраивает ситуация в их жизни.
Сложившуюся в конце декабря ситуацию в стране россияне оценивали двойственно: 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. Как отмечают исследователи, индекс социальных оценок ситуации в стране составил − 1 пункт.
При этом индекс оценок экономической ситуации составил 24 пункта, что на 2 п. выше, чем в ноябре 2020 г., и на 17 п. выше значения в мае — самого низкого за весь год. ПО данным ВЦИОМ, 15% россиян положительно оценивали экономическую ситуацию в стране, 45% — средне, а 36% — отрицательно.