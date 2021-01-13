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ВЦИОМ: россияне в целом удовлетворены своей жизнью

Ведомости

К концу 2020 г. 47% россиян были удовлетворены или частично удовлетворены жизнью, которую они ведут, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на 6 п. ниже, чем в декабре 2019 г.

Согласно опросу, 25% россиян отчасти удовлетворены, а отчасти не удовлетворены своей жизнью. А 26% опрошенных не устраивает ситуация в их жизни.

Сложившуюся в конце декабря ситуацию в стране россияне оценивали двойственно: 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. Как отмечают исследователи, индекс социальных оценок ситуации в стране составил − 1 пункт.

При этом индекс оценок экономической ситуации составил 24 пункта, что на 2 п. выше, чем в ноябре 2020 г., и на 17 п. выше значения в мае — самого низкого за весь год.  ПО данным ВЦИОМ, 15% россиян положительно оценивали экономическую ситуацию в стране, 45% — средне, а 36% — отрицательно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных