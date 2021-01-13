ВЦИОМ: россияне в целом удовлетворены своей жизнью

При этом индекс оценок экономической ситуации составил 24 пункта, что на 2 п. выше, чем в ноябре 2020 г., и на 17 п. выше значения в мае — самого низкого за весь год. ПО данным ВЦИОМ, 15% россиян положительно оценивали экономическую ситуацию в стране, 45% — средне, а 36% — отрицательно.