Голикова заявила об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

«Тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит о том, что вакцины эффективны против этого нового штамма», – сказала Голикова. В России проводятся научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, что это действительно так, добавила она.