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Голикова заявила об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

Ведомости

Российские вакцины от коронавируса эффективны против нового «британского» штамма COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит о том, что вакцины эффективны против этого нового штамма», – сказала Голикова. В России проводятся научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, что это действительно так, добавила она.

14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России. 

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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