Голикова заявила об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Российские вакцины от коронавируса эффективны против нового «британского» штамма COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит о том, что вакцины эффективны против этого нового штамма», – сказала Голикова. В России проводятся научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, что это действительно так, добавила она.
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавируса.