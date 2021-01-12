Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины
Все выявленные мутации коронавируса затрагивают 0,1% генома вируса, поэтому они не влияют на диагностику и вакцинацию, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины», – говорится в сообщении.
Ранее российские ученые описали случай пациентки, в организме которой обнаружилось 18 новых мутаций коронавируса.
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.