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Российские ученые нашли пациента с 18 мутациями коронавируса

Ведомости

Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой обнаружилось 18 новых мутаций коронавируса, две из которых идентичны мутациям вируса, передавшегося в Дании от норок к людям. Результаты исследования размещены на портале Virological.org.

«Мы сообщаем о геномном анализе SARS-CoV-2 от пациента с лимфомой с длительным заболеванием COVID-19. Этот геном характеризуется независимым приобретением 18 новых мутаций за более чем 4 месяца болезни. К ним относятся мутации S: Y453F и Δ69-70HV («комбинация ΔF»), которые ранее были связаны с кластерами, связанными с норками», — говорится в аннотации к препринту исследования. В то же время там подчеркивается, что мутации были получены заново и не связаны напрямую с датскими случаями передачи вируса от животных к людям.

Как следует из исследования, многочисленные мутации коронавируса обнаружили у 47-летней россиянки. Она проходила лечение от злокачественного новообразования (неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B). Россиянка заразилась коронавирусом во время прохождения химиотерапии в начале апреля в одном из медучреждений. С тех пор ее тесты регулярно продолжали показывать положительный результат вплоть до середины сентября. Она могла быть инфицирована от одного из пациентов, также проходившего лечение в том же учреждении и умершего от пневмонии.

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14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.

Случаи коронавируса у норок выявили в ноябре 2020 г. на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам. После этого было принято решение о массовом забое и захоронении этих животных на датских фермах для недопущения распространения инфекции. Однако позже новую мутацию коронавируса у норок обнаружили еще в пяти странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных