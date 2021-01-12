Российские ученые нашли пациента с 18 мутациями коронавируса
Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой обнаружилось 18 новых мутаций коронавируса, две из которых идентичны мутациям вируса, передавшегося в Дании от норок к людям. Результаты исследования размещены на портале Virological.org.
«Мы сообщаем о геномном анализе SARS-CoV-2 от пациента с лимфомой с длительным заболеванием COVID-19. Этот геном характеризуется независимым приобретением 18 новых мутаций за более чем 4 месяца болезни. К ним относятся мутации S: Y453F и Δ69-70HV («комбинация ΔF»), которые ранее были связаны с кластерами, связанными с норками», — говорится в аннотации к препринту исследования. В то же время там подчеркивается, что мутации были получены заново и не связаны напрямую с датскими случаями передачи вируса от животных к людям.
Как следует из исследования, многочисленные мутации коронавируса обнаружили у 47-летней россиянки. Она проходила лечение от злокачественного новообразования (неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B). Россиянка заразилась коронавирусом во время прохождения химиотерапии в начале апреля в одном из медучреждений. С тех пор ее тесты регулярно продолжали показывать положительный результат вплоть до середины сентября. Она могла быть инфицирована от одного из пациентов, также проходившего лечение в том же учреждении и умершего от пневмонии.
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.
Случаи коронавируса у норок выявили в ноябре 2020 г. на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам. После этого было принято решение о массовом забое и захоронении этих животных на датских фермах для недопущения распространения инфекции. Однако позже новую мутацию коронавируса у норок обнаружили еще в пяти странах.