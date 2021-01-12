Российские ученые нашли пациента с 18 мутациями коронавируса

«Мы сообщаем о геномном анализе SARS-CoV-2 от пациента с лимфомой с длительным заболеванием COVID-19. Этот геном характеризуется независимым приобретением 18 новых мутаций за более чем 4 месяца болезни. К ним относятся мутации S: Y453F и Δ69-70HV («комбинация ΔF»), которые ранее были связаны с кластерами, связанными с норками», — говорится в аннотации к препринту исследования. В то же время там подчеркивается, что мутации были получены заново и не связаны напрямую с датскими случаями передачи вируса от животных к людям.