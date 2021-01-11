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ВОЗ оценила опасность нового штамма коронавируса из Японии

Ведомости

Новый штамм коронавируса, выявленный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной», – говорится в сообщении.

Глава ВОЗ в ходе брифинга отметил, что рост масштабов распространения вируса увеличивает шансы появления его новых вариантов. «Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», – подчеркнул Гебрейесус.

Ранее, 14 декабря, Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.

Ранее по теме: В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных