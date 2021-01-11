ВОЗ оценила опасность нового штамма коронавируса из Японии
Новый штамм коронавируса, выявленный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной», – говорится в сообщении.
Глава ВОЗ в ходе брифинга отметил, что рост масштабов распространения вируса увеличивает шансы появления его новых вариантов. «Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», – подчеркнул Гебрейесус.
Ранее, 14 декабря, Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.