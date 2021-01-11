ВОЗ оценила опасность нового штамма коронавируса из Японии

Глава ВОЗ в ходе брифинга отметил, что рост масштабов распространения вируса увеличивает шансы появления его новых вариантов. «Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», – подчеркнул Гебрейесус.