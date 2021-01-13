Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Дагестане
Причиной массового отравления не менее 55 детей из дагестанского Буйнакска стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарных норм, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Ранее эту версию инцидента озвучил Следственный комитет.
В ведомстве рассказали, что по итогам лабораторных исследований проб водопроводной воды и анализов больных обнаружены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). «По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — сообщили в дагестанском управлении Роспотребнудзора.
Ранее сегодня управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по факту отравления детей в Буйнакске. Расследование начато по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По версии следствия, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.
СК предварительно также назвал причиной отравления питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В отношении должностных лиц, ответственных за водопроводные сети, начата проверка.