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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Дагестане

Ведомости

Причиной массового отравления не менее 55 детей из дагестанского Буйнакска стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарных норм, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Ранее эту версию инцидента озвучил Следственный комитет.

В ведомстве рассказали, что по итогам лабораторных исследований проб водопроводной воды и анализов больных обнаружены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). «По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — сообщили в дагестанском управлении Роспотребнудзора.

Ранее сегодня управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по факту отравления детей в Буйнакске. Расследование начато по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, с 9 по 12 января в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них было повышение температуры, рвота и другие симптомы. Всем поступившим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.

СК предварительно также назвал причиной отравления питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В отношении должностных лиц, ответственных за водопроводные сети, начата проверка.

Ранее по теме: СК возбудил дело после массового отравления детей в Дагестане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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