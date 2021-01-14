Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

11 января Сардана Авксентьева объявила о желании уйти в отставку по состоянию здоровья. Авксентьева рассказала, что ей предстоит несколько операций. Бывший мэр города выдвинула кандидатуру Григорьева в качестве своего преемника. Авксентьева занимала пост мэра города с 2018 г. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, став первой женщиной-мэром Якутска.