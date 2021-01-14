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Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

Ведомости

Депутаты городской думы Якутска приняли отставку мэра города Сарданы Авксентьевой, говорится на сайте мэрии Якутска. 17 депутатов проголосовали «за», 6 депутатов — «против», один человек воздержался.

Врио мэра Якутска по решению депутатов был назначен Евгений Григорьев.

11 января Сардана Авксентьева объявила о желании уйти в отставку по состоянию здоровья. Авксентьева рассказала, что ей предстоит несколько операций. Бывший мэр города выдвинула кандидатуру Григорьева в качестве своего преемника. Авксентьева занимала пост мэра города с 2018 г. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, став первой женщиной-мэром Якутска.

Ранее по теме: Мэр Якутска Сардана Авксентьева: «Что вы в Москве можете знать о вечной мерзлоте? Ничего»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных