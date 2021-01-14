Специалисты ВОЗ приехали в Китай для расследования происхождения COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для расследования появления коронавируса, сообщил телеканал CGTV в своем аккаунте в Twitter. Отмечается, что прежде чем начать работу команда специалистов пройдет карантин.
Ранее ТАСС сообщал, что делегация ВОЗ будет проводить расследование вместе с китайскими учеными.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 января, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн.