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Собянин на неделю продлил запрет на работу баров и ресторанов ночью

Ведомости

Ограничение на работу заведений общепитав Москве с 23:00 до 6:00 продлено до 21 января. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

13 ноября такое ограничение было введено по рекомендации Роспотребнадзора для борьбы с коронавирусом. Также до 21 января продлены другие ограничения, действующие в Москве. С 18 января ученики школ города перейдут с дистанционного режима обучения на обычный.

Мэр Москвы назвал эпидемиологическую обстановку в городе неопределенной. Он отметил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости коронавирусом, однако число госпитализаций пока ощутимо не снизилось. Собянин рассказал, что в больницах Москвы остается более 13 тыс., свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных коронавирусом. 

Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса, с 13 ноября по 15 января городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, в столице действуют и другие ограничения: студенты перешли на дистанционное обучение, льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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