Собянин на неделю продлил запрет на работу баров и ресторанов ночью
Ограничение на работу заведений общепитав Москве с 23:00 до 6:00 продлено до 21 января. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
13 ноября такое ограничение было введено по рекомендации Роспотребнадзора для борьбы с коронавирусом. Также до 21 января продлены другие ограничения, действующие в Москве. С 18 января ученики школ города перейдут с дистанционного режима обучения на обычный.
Мэр Москвы назвал эпидемиологическую обстановку в городе неопределенной. Он отметил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости коронавирусом, однако число госпитализаций пока ощутимо не снизилось. Собянин рассказал, что в больницах Москвы остается более 13 тыс., свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных коронавирусом.
Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса, с 13 ноября по 15 января городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, в столице действуют и другие ограничения: студенты перешли на дистанционное обучение, льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.