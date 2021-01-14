Собянин отменил удаленку для школьников в Москве
Ученики московских школ с 18 января вернутся с дистанционного обучения на обычное, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. Удаленную учебу для студентов и остальные ограничения продлили до 21 января.
Собянин отметил, что школы должны максимально строго соблюдать меры профилактики коронавируса. «В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — говорится в сообщении мэра.
В это время вузы и колледжи город, спортивные школы и учреждения дополнительного образования останутся на каникулах и дистанционке. По мнению эпидемиологов, в ближайшие дни станет понятна тенденция, складывающаяся в Москве, что позволит принимать решения на более долгий срок. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, власти города рассмотрят смягчение некоторых других ограничений, отмечается в сообщении.
Эпидемиологическую обстановку в городе Собянин назвал неопределенной. Он отметил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости коронавирусом, однако число госпитализаций пока ощутимо не снизилось. Собянин рассказал, что в больницах Москвы остается более 13 тыс., свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных коронавирусом.