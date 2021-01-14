Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

В это время вузы и колледжи город, спортивные школы и учреждения дополнительного образования останутся на каникулах и дистанционке. По мнению эпидемиологов, в ближайшие дни станет понятна тенденция, складывающаяся в Москве, что позволит принимать решения на более долгий срок. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, власти города рассмотрят смягчение некоторых других ограничений, отмечается в сообщении.