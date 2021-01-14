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Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ

Ведомости

Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы. 

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. На сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены», — сообщили в Рособрнадзоре агентству ТАСС.

В Рособрнадзоре отметили, что ОГЭ отражает уровень подготовки школьников и дает им дополнительную мотивацию для обучения. Говорить об альтернативе этого экзамена, по мнению ведомства, нецелесообразно, однако уже существующую процедуру можно усовершенствовать.

Ранее сегодня зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев рассказал «Известиям», что весной 2021 г. депутаты планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ОГЭ. Он выразил мнение, что и этот экзамен, и ЕГЭ для выпускников 11 классов, показывают не реальные знания школьников, а полученные в результате подготовки к тестам навыки. В Рособрнадзоре с этим мнением не согласились, назвав результаты ОГЭ объективными. 

В 2020 г. ОГЭ был отменен из-за пандемии коронавируса. В конце ноября глава Рособрнадзора Анзора Музаева сообщила, что в 2021 г. такая мера пока не планируется, однако число сдаваемых экзаменов может быть сокращено.

Ранее по теме: Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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