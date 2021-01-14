Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ
Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.
«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. На сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены», — сообщили в Рособрнадзоре агентству ТАСС.
В Рособрнадзоре отметили, что ОГЭ отражает уровень подготовки школьников и дает им дополнительную мотивацию для обучения. Говорить об альтернативе этого экзамена, по мнению ведомства, нецелесообразно, однако уже существующую процедуру можно усовершенствовать.
Ранее сегодня зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев рассказал «Известиям», что весной 2021 г. депутаты планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ОГЭ. Он выразил мнение, что и этот экзамен, и ЕГЭ для выпускников 11 классов, показывают не реальные знания школьников, а полученные в результате подготовки к тестам навыки. В Рособрнадзоре с этим мнением не согласились, назвав результаты ОГЭ объективными.
В 2020 г. ОГЭ был отменен из-за пандемии коронавируса. В конце ноября глава Рособрнадзора Анзора Музаева сообщила, что в 2021 г. такая мера пока не планируется, однако число сдаваемых экзаменов может быть сокращено.