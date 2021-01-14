Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. На сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены», — сообщили в Рособрнадзоре агентству ТАСС.