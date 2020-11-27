Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году

В 2020 г. единый госэкзамен (ЕГЭ) несколько раз переносился из-за распространения коронавируса. Экзамены прошли в две волны в июле и августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз.