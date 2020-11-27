Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году
Рособрнадзор пока не планирует отмену основного госэкзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов, однако предлагает сократить число сдаваемых предметов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева. В 2020 году ОГЭ был отменен из-за ситуации с коронавирусом.
«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9 классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору», — сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что вице-премьер Татьяна Голикова получила проработать этот вопрос. Сейчас идут консультации в Минпросвещения, отметил Музаев.
В 2020 г. единый госэкзамен (ЕГЭ) несколько раз переносился из-за распространения коронавируса. Экзамены прошли в две волны в июле и августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз.