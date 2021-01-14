Двух специалистов ВОЗ не пустили в Ухань из-за тестов на антитела

У двух членов делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая приехала в Китай для расследования возникновения коронавируса, выявили антитела IgM, которые свидетельствуют о недавнем заражении вирусом. Об этом ВОЗ сообщила в своем аккаунте в Twitter. Специалисты все еще находятся в Сингапуре, где вся делегация проходила тестирование на коронавирус.