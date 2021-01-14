Двух специалистов ВОЗ не пустили в Ухань из-за тестов на антитела
У двух членов делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая приехала в Китай для расследования возникновения коронавируса, выявили антитела IgM, которые свидетельствуют о недавнем заражении вирусом. Об этом ВОЗ сообщила в своем аккаунте в Twitter. Специалисты все еще находятся в Сингапуре, где вся делегация проходила тестирование на коронавирус.
В организации рассказали, что у двух экспертов взяли повторные тесты на антитела IgM и IgG. Все сотрудники ВОЗ получили отрицательные ПЦР-тесты.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 января, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн.