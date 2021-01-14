Дежурного ЕДДС отправили под домашний арест после схода лавины в Норильске
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в халатности дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
«В отношении задержанного после оценки судьей представленных материалов и мнения участников судебного заседания избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.
В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).