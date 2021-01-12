СК возбудил еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске

Следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.