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СК возбудил еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске

Ведомости

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил еще одно уголовное дело после схода снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», по подозрению в халатности задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. По предварительной информации судмедэкспертов, они скончались от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины

Следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.

«В результате его халатных действий  население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты», — отметили в следственном управлении. Сейчас дежурный задержан, проводятся следственные действия с его участием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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