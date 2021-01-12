СК возбудил еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил еще одно уголовное дело после схода снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», по подозрению в халатности задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. По предварительной информации судмедэкспертов, они скончались от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.
«В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты», — отметили в следственном управлении. Сейчас дежурный задержан, проводятся следственные действия с его участием.