СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины
Следователи провели обыски в администрации Норильска по делу о гибели троих человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
«В настоящее время следователями допрошено около 30 свидетелей и очевидцев, проведены обыски и выемки в нескольких подразделениях администрации города Норильска», – говорится в сообщении. В управлении напомнили, что 9 января в районе горнолыжного комплекса сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. По предварительной информации судмедэкспертов, они скончались от переохлаждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ходе следствия установлено, что засыпанные лавиной строения не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная». Они построены гражданами на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.
Дом, в котором находились погибшие, был построен без разрешительных документов главой семьи, который много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 г. он заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию. Следователи провели обыски также у арендатора земельного участка, в норильском подразделении Ростехнадзора и в других организациях, имеющих отношение к произошедшему, рассказали в ведомстве.