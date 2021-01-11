СК провел обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины

Дом, в котором находились погибшие, был построен без разрешительных документов главой семьи, который много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 г. он заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию. Следователи провели обыски также у арендатора земельного участка, в норильском подразделении Ростехнадзора и в других организациях, имеющих отношение к произошедшему, рассказали в ведомстве.