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Число погибших в результате схода лавины под Норильском выросло до трех

Ведомости

Спасатели нашли тело мужчины в районе схода лавины на горнолыжной базе под Норильском, сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Нашли тело мужчины», – говорится в сообщении. В результате ЧП также погибли женщина и младенец, подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. По данным агентства, поисково-спасательные работы на месте схода лавины завершаются.

Ранее, 8 января в 20:30 по московскому времени, главное управление МЧС России по Красноярскому краю получило сообщение о сходе снежной массы в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалом оказались до шести построек.

По факту произошедшего следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее по теме: Двое человек погибли в результате схода лавины под Норильском
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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