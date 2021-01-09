Число погибших в результате схода лавины под Норильском выросло до трех
Спасатели нашли тело мужчины в районе схода лавины на горнолыжной базе под Норильском, сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Нашли тело мужчины», – говорится в сообщении. В результате ЧП также погибли женщина и младенец, подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. По данным агентства, поисково-спасательные работы на месте схода лавины завершаются.
Ранее, 8 января в 20:30 по московскому времени, главное управление МЧС России по Красноярскому краю получило сообщение о сходе снежной массы в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалом оказались до шести построек.
По факту произошедшего следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).