Двое человек погибли в результате схода лавины под Норильском
Число погибших в результате схода лавины на горнолыжной базе в районе Талнах города Норильска выросло до двух, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины», – сказала официальный представитель ведомства Ольга Шаманская. О втором погибшем в результате ЧП также сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону.
Ранее, 8 января в 20:30 по московскому времени, главное управление МЧС России по Красноярскому краю получило сообщение о сходе снежной массы в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалом оказались до шести построек. Найдены два человека – женщина без признаков жизни и подросток, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, которые осложняются метелью и сильным ветром, рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту произошедшего следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба управления.