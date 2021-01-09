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Двое человек погибли в результате схода лавины под Норильском

Ведомости

Число погибших в результате схода лавины на горнолыжной базе в районе Талнах города Норильска выросло до двух, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины», – сказала официальный представитель ведомства Ольга Шаманская. О втором погибшем в результате ЧП также сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Ранее, 8 января в 20:30 по московскому времени, главное управление МЧС России по Красноярскому краю получило сообщение о сходе снежной массы в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалом оказались до шести построек. Найдены два человека – женщина без признаков жизни и подросток, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, которые осложняются метелью и сильным ветром, рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных