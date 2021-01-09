Двое человек погибли в результате схода лавины под Норильском

Ранее, 8 января в 20:30 по московскому времени, главное управление МЧС России по Красноярскому краю получило сообщение о сходе снежной массы в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалом оказались до шести построек. Найдены два человека – женщина без признаков жизни и подросток, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, которые осложняются метелью и сильным ветром, рассказали в пресс-службе ведомства.