Noize MC, Oxxxymiron, Агутин и Лагутенко записали песни на стихи Мандельштама
Российские и зарубежные артисты записали песни на стихи Осипа Мандельштама к 130-летнему юбилею поэта. Информация об этом размещена на странице трибьют-альбома, получившего название «Сохрани мою речь навсегда», в Instagram.
В записи сборника приняли участие Леонид Агутин, «О! Марго», Билли Новик, Александр Маноцков, Алина Орлова, Илья Лагутенко, Noize MC, IOWA, Zoloto, группы «Сансара», «Обе две», Tequilajazzz, OQJAV, «Порнофильмы», Shortparis и другие артисты. Всего в альбом вошла 21 композиция.
Сборник доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на YouTube. Автором и продюсером проекта выступил Рома Либеров.
«Вышло настоящее чудо — причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества. Да, класть стихи (особенно мандельштамовские) на музыку (особенно яркую и самобытную) опасно. Осознавая эту опасность, мы все вместе думаем, что речь Осипа Эмильевича сохранить удалось — и сам поэт станет слушать наш альбом, хохоча до слез, — где-то там, куда достигает звук, но не взгляд!» — сказал он.
Осип Мандельштам родился 15 января (3 января по старому стилю) 1891 г. в Варшаве и вырос в Петербурге. Окончил Тенишевское коммерческое училище, директором которого был поэт-символист Владимир Гиппиус. Во время учебы Мандельштам увлекся поэзией, музыкой и театром. Литературный дебют поэта состоялся в 1910 г., когда журнал «Аполлон» опубликовал пять его стихотворений, а популярность он получил в 1913 г. после выхода сборника «Камень».
Расцвет творчества Мандельштама пришелся на 1920-е годы. В 1933 г. он написал эпиграмму на Иосифа Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны…», за которую в 1934 г. был арестован и в итоге сослан в Воронеж. После этого получил запрет жить в Москве, переехал в Калинин и вновь был арестован во время отдыха в подмосковном поселке Саматиха. Поэта приговорили к 5 годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили на Дальний Восток. 27 декабря 1938 г. в пересыльном лагере на Второй речке, сейчас находящейся в черте Владивостока, Мандельштам умер в больничном бараке в лагере.