Noize MC, Oxxxymiron, Агутин и Лагутенко записали песни на стихи Мандельштама

Расцвет творчества Мандельштама пришелся на 1920-е годы. В 1933 г. он написал эпиграмму на Иосифа Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны…», за которую в 1934 г. был арестован и в итоге сослан в Воронеж. После этого получил запрет жить в Москве, переехал в Калинин и вновь был арестован во время отдыха в подмосковном поселке Саматиха. Поэта приговорили к 5 годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили на Дальний Восток. 27 декабря 1938 г. в пересыльном лагере на Второй речке, сейчас находящейся в черте Владивостока, Мандельштам умер в больничном бараке в лагере.