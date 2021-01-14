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Власти Санкт-Петербурга разрешили увеличить заполняемость театров до 50%

Ведомости

Залы театров Санкт-Петербурга с 16 января могут заполняться зрителями на 50%, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. 

Сейчас театральные залы могут заполняться только на 25% в рамках ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Ранее власти города объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.

По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы по заболеваемости коронавирусом и по суточному приросту случаев заражения. По данным на 14 января, в Санкт-Петербурге за сутки был выявлен 3041 случай заражения коронавирусом, за весь период — около 288 000 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных