Власти Санкт-Петербурга разрешили увеличить заполняемость театров до 50%

По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы по заболеваемости коронавирусом и по суточному приросту случаев заражения. По данным на 14 января, в Санкт-Петербурге за сутки был выявлен 3041 случай заражения коронавирусом, за весь период — около 288 000 случаев.