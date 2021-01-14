Власти Санкт-Петербурга разрешили увеличить заполняемость театров до 50%
Залы театров Санкт-Петербурга с 16 января могут заполняться зрителями на 50%, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Сейчас театральные залы могут заполняться только на 25% в рамках ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Ранее власти города объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы по заболеваемости коронавирусом и по суточному приросту случаев заражения. По данным на 14 января, в Санкт-Петербурге за сутки был выявлен 3041 случай заражения коронавирусом, за весь период — около 288 000 случаев.