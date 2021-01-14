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Суд заочно арестовал двух человек по делу об убийстве Япончика

Ведомости

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал Бутбу Астамура и Папаву Нугзара по делу об убийстве в 2009 г. одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве «воров в законе» Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«4 января Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленных в международный розыск Бутбы Астамура и Папавы Нугзара. Мера пресечения избрана на 2 месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ», — рассказала она.

В суде уточнили, что Астамура и Нугзара обвиняют в совершении преступлений по п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по первой статье предусматривает пожизненное лишение свободы, по второй — восемь лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета (СК), 28 июля 2009 г. Япончик был ранен из снайперской винтовки Драгунова, когда выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. Стрелок при этом находился в припаркованной неподалеку «Газели». От полученных ран «вор в законе» скончался 9 октября того же года.

Уголовное дело по факту покушения на Япончика было возбуждено в день нападения на него. Оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Одной из основных версий случившегося следователи называли конфликт «вора в законе» с грузинскими криминальными авторитетами. В СК отметили, что преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации.

21 апреля 2020 г. был заочно арестован Илья Симония, которого СК считает предполагаемым организатором убийства Япончика. Он объявлен в международный розыск. Соучастниками убийства считают также неоднократно судимого Каху Газзаева, Муртаза Шаданию и предпринимателя Джамбула Джанашию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных