Аналитики оценили долю готовых вакцинироваться от коронавируса россиян

Доля респонденов, которые не хотят прививаться от коронавируса, снизилась с 42 до 40%, отмечается в опросе. Аналитики рассказали, что те, кто не хочет делать прививку заявляют о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Также не хотят прививаться люди с хроническими заболеваниями и переболевшие коронавирусом. Часть респондентов ждет поступления в оборот других российских и зарубежных вакцин.