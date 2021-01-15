Аналитики оценили долю готовых вакцинироваться от коронавируса россиян
Доля россиян, однозначно готовых сделать прививку от коронавируса, составляет 16%, сообщил РБК со ссылкой на опрос портала Superjob. По данным исследования, в начале декабря показатель составлял 9%, в конце месяца — 13%. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Доля тех, кто «скорее готов» пройти вакцинацию, так же выросла с 19-21% до 24%.
Доля респонденов, которые не хотят прививаться от коронавируса, снизилась с 42 до 40%, отмечается в опросе. Аналитики рассказали, что те, кто не хочет делать прививку заявляют о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Также не хотят прививаться люди с хроническими заболеваниями и переболевшие коронавирусом. Часть респондентов ждет поступления в оборот других российских и зарубежных вакцин.
Издание отметило, что доля готовых сделать прививку от коронавируса к середине января достигла показателей августа, когда показатель составлял 41%. Весной 2020 г. вакцинироваться были готовы 64% опрошенных. В декабре этот показатель достиг минимума в 30%.
При выборе препарата для вакцинации 21% респондентов отдал бы предпочтение « Спутнику V», 10% — «ЭпиВакКороне» центра «Вектор». Для 29% респондентов вакцина не важна.