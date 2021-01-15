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Аналитики оценили долю готовых вакцинироваться от коронавируса россиян

Ведомости

Доля россиян, однозначно готовых сделать прививку от коронавируса, составляет 16%, сообщил РБК со ссылкой на опрос портала Superjob. По данным исследования, в начале декабря показатель составлял 9%, в конце месяца — 13%. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Доля тех, кто «скорее готов» пройти вакцинацию, так же выросла с 19-21% до 24%. 

Доля респонденов, которые не хотят прививаться от коронавируса, снизилась с 42 до 40%, отмечается в опросе. Аналитики рассказали, что те, кто не хочет делать прививку заявляют о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Также не хотят прививаться люди с хроническими заболеваниями и переболевшие коронавирусом. Часть респондентов ждет поступления в оборот других российских и зарубежных вакцин. 

Издание отметило, что доля готовых сделать прививку от коронавируса к середине января достигла показателей августа, когда показатель составлял 41%. Весной 2020 г. вакцинироваться были готовы 64% опрошенных. В декабре этот показатель достиг минимума в 30%.

При выборе препарата для вакцинации 21% респондентов отдал бы предпочтение « Спутнику V», 10% — «ЭпиВакКороне» центра «Вектор». Для 29% респондентов вакцина не важна. 

Ранее по теме: Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных