В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса
В Нагорном Карабахе началась вакцинация от коронавируса российских миротворцев , сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника медицинской службы миротворческого контингента в регионе Олега Богаева.
«Сегодня начался первый этап вакцинации личного состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе от новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сказал Богаев журналистам. По его словам, в регион доставлено около 2000 доз вакцины, завершить вакцинацию личного состава планируется до конца января.
27 ноября 2020 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 тыс. человек. Согласно приказу Минздрава, военнослужащие относятся к приоритету второго уровня вакцинации.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.