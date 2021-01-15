В Москве завели дело после поставок почти 10 млн использованных перчаток
Уголовное дело по факту покушения на нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Москве после поставок в Россию почти 10 млн использованных одноразовых перчаток для их дальнейшей реализации, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в результате проверки установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации. Согласно таможенным декларациям, в страну ввезли более 9,9 млн перчаток.
«Поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — рассказали в ведомстве. Предоставление использованных средств индивидуальной защиты является «грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил», оно могло способствовать массовому заболеванию людей, подчеркнули в прокуратуре.
По указу мэра Москвы Сергея Собянина ношение масок и перчаток для жителей и гостей столицы обязательно. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах, магазинах и транспорте.