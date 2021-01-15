В Москве завели дело после поставок почти 10 млн использованных перчаток

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в результате проверки установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации. Согласно таможенным декларациям, в страну ввезли более 9,9 млн перчаток.