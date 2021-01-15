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В Москве завели дело после поставок почти 10 млн использованных перчаток

Ведомости

Уголовное дело по факту покушения на нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Москве после поставок в Россию почти 10 млн использованных одноразовых перчаток для их дальнейшей реализации, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в результате проверки установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации. Согласно таможенным декларациям, в страну ввезли более 9,9 млн перчаток.

«Поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — рассказали в ведомстве. Предоставление использованных средств индивидуальной защиты является «грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил», оно могло способствовать массовому заболеванию людей, подчеркнули в прокуратуре.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина ношение масок и перчаток для жителей и гостей столицы обязательно. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах, магазинах и транспорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных