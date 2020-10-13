СК возбудил дело о мошенничестве с поставками масок в Иркутскую область

Следственное управление СК РФ по Иркутской области задержало несколько человек, подозреваемых в поставке некачественных масок в медицинские учреждения региона, сообщается на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).