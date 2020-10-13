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СК возбудил дело о мошенничестве с поставками масок в Иркутскую область

Ведомости

Следственное управление СК РФ по Иркутской области задержало несколько человек, подозреваемых в поставке некачественных масок в медицинские учреждения региона, сообщается на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле этого года индивидуальный предприниматель из Ангарска, имя которого не называется, поставил по госконтракту в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму порядка 10 млн руб. 

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта», — сказано в сообщении СК.

Затем правоохранительные органы обнаружили также аналогичные закупки для областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Следствие оценивает ущерб бюджету Иркутской области более чем в 40 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных