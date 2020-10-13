СК возбудил дело о мошенничестве с поставками масок в Иркутскую область
Следственное управление СК РФ по Иркутской области задержало несколько человек, подозреваемых в поставке некачественных масок в медицинские учреждения региона, сообщается на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в апреле этого года индивидуальный предприниматель из Ангарска, имя которого не называется, поставил по госконтракту в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму порядка 10 млн руб.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта», — сказано в сообщении СК.
Затем правоохранительные органы обнаружили также аналогичные закупки для областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Следствие оценивает ущерб бюджету Иркутской области более чем в 40 млн руб.