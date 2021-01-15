Минфин объяснил снятие с повестки законопроекта об онлайн-продаже алкоголя
Законопроект о легализации в России интернет-торговли алкоголем пока снят с повестки, так как, согласно позиции Минздрава, он противоречит стратегической задаче государства по сокращению потребления алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова.
«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения, и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя», — сказал Сазанов в интервью агентству на Гайдаровском форуме.
Соответствующий законопроект Минфин разработал в прошлом году. Предполагалось, что с начала 2020 г. будет постепенно происходить легализация онлайн-торговли алкоголем. Минпромторг инициативу поддержал. Против законопроекта выступили МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.
Онлайн-продажа алкоголя в России ограничена постановлением правительства от 2007 г. В 2014 г. представители бизнеса просили снять эти ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в Росалкогольрегулирование письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.