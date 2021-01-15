Минфин объяснил снятие с повестки законопроекта об онлайн-продаже алкоголя

«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения, и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя», — сказал Сазанов в интервью агентству на Гайдаровском форуме.