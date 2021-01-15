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Минфин объяснил снятие с повестки законопроекта об онлайн-продаже алкоголя

Ведомости

Законопроект о легализации в России интернет-торговли алкоголем пока снят с повестки, так как, согласно позиции Минздрава, он противоречит стратегической задаче государства по сокращению потребления алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова. ​​​​​​

«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения, и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя», — сказал Сазанов в интервью агентству на Гайдаровском форуме.

Соответствующий законопроект Минфин разработал в прошлом году. Предполагалось, что с начала 2020 г. будет постепенно происходить легализация онлайн-торговли алкоголем. Минпромторг инициативу поддержал. Против законопроекта выступили МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Онлайн-продажа алкоголя в России ограничена постановлением правительства от 2007 г. В 2014 г. представители бизнеса просили снять эти ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в Росалкогольрегулирование письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.

Ранее по теме: Минфин отложил внесение в Госдуму законопроекта об онлайн-продаже алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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