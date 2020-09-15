Минфин отложил внесение в Госдуму законопроекта об онлайн-продаже алкоголя

Соответствующий законопроект Минфин разработал в прошлом году. Предполагалось, что с начала 2020 г. будет постепенно происходить легализация онлайн-торговли алкоголем. Так, в течение года с 1 января продавать через интернет хотели разрешить только вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Затем до 2023 г. планировать позволить продавать в сети пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, пуаре и продукцию сельскохозяйственных компаний. При этом подобная норма в течение двух этих этапов не должна была распространяться на торговые сети.