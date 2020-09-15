Минфин отложил внесение в Госдуму законопроекта об онлайн-продаже алкоголя
Законопроект о продаже алкоголя онлайн, подготовленный Минфином, в ближайшее время не внесут в Госдуму, так как данный вопрос сейчас не актуален, заявил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Нет, он не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален», – цитирует чиновника ТАСС.
Соответствующий законопроект Минфин разработал в прошлом году. Предполагалось, что с начала 2020 г. будет постепенно происходить легализация онлайн-торговли алкоголем. Так, в течение года с 1 января продавать через интернет хотели разрешить только вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Затем до 2023 г. планировать позволить продавать в сети пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, пуаре и продукцию сельскохозяйственных компаний. При этом подобная норма в течение двух этих этапов не должна была распространяться на торговые сети.
Минпромторг инициативу поддержал. Глава ведомства Денис Мантуров в начале июня этого года выразил надежду на то, что продавать алкоголь через интернет разрешат уже в 2020 г. Против законопроекта выступили Минздрав и Роспотребнадзор. Также норму не поддержало МВД РФ, отметив, что разрешение на онлайн-торговлю спиртными напитками приведет к злоупотреблению ими и увеличению числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения, сообщали «Известия».
Онлайн-продажа алкоголя в России ограничена постановлением правительства от 2007 г. В 2014 г. представители бизнеса просили снять эти ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в Росалкогольрегулирование письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.