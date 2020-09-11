Россия может установить минимальные цены на некрепкий алкоголь

Отсутствие ценового регулирования мешает развиваться рынку пива, уверен председатель совета союза Даниил Бриман. Он объясняет, что транснациональные компании часто применяют демпинг, в итоге цена на пиво может продаваться ниже себестоимости – 25–30 руб. за пол-литровую бутылку. Это создает основу для серого рынка: появляется все больше недобросовестных производителей, которые не платят акциз, продолжает собеседник «Ведомостей». Бриман отмечает, что многие компании, которые при этом не входят в транснациональные корпорации, не могут позволить себе продавать пиво по такой цене, потому что для этого им придется упростить рецептуру, а это приведет к снижению качества продукции. Союз, по его словам, предлагает продавать его по цене не менее 110 руб./л в стеклянной бутылке или алюминиевой банке и по 90 руб./л – в ПЭТ-упаковке. Обращение союза прорабатывают Минфин и Минпромторг, сообщил представитель правительства. Представитель Минфина уточнил, что целесообразность установления минимальных цен по каждому виду алкогольной продукции будет обсуждаться после изменения законодательства на уровне ЕАЭС.