Россия может установить минимальные цены на некрепкий алкоголь

Россия может установить минимальные цены на некрепкий алкогольЭто позволит регулировать стоимость пива
Минфин предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешить устанавливать минимальные цены не только на напитки крепостью выше 28%, но и на другой алкоголь. Об этой инициативе говорится в письме Асcоциации производителей пива (АПП), направленном в августе исполнительному секретарю делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) Станиславу Наумову. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов отправку письма подтвердил. Такие предложения действительно были внесены на рассмотрение в ЕЭК, сказал «Ведомостям» представитель Минфина. Сейчас, по словам представителя комиссии, они обсуждаются с представителями государственных органов стран – участниц союза.
В России уже действуют минимальные цены на водку, коньяк, бренди и игристое вино. Бизнес-сообщество периодически выступает с инициативой ввести аналогичный инструмент и в отношении в том числе пива, говорит представитель Минфина. Но, по его словам, сделать это можно только путем внесения изменения в договор об ЕАЭС, который и регламентирует эту процедуру. О необходимости введения минимальной розничной цены на пиво говорил в 2018 г. и руководитель Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин. Эту идею поддерживали общественная организация «Опора России» и Союз российских пивоваров, который с просьбой поддержать эту инициативу обратился в августе 2020 г. к премьеру Михаилу Мишустину.
Отсутствие ценового регулирования мешает развиваться рынку пива, уверен председатель совета союза Даниил Бриман. Он объясняет, что транснациональные компании часто применяют демпинг, в итоге цена на пиво может продаваться ниже себестоимости – 25–30 руб. за пол-литровую бутылку. Это создает основу для серого рынка: появляется все больше недобросовестных производителей, которые не платят акциз, продолжает собеседник «Ведомостей». Бриман отмечает, что многие компании, которые при этом не входят в транснациональные корпорации, не могут позволить себе продавать пиво по такой цене, потому что для этого им придется упростить рецептуру, а это приведет к снижению качества продукции. Союз, по его словам, предлагает продавать его по цене не менее 110 руб./л в стеклянной бутылке или алюминиевой банке и по 90 руб./л – в ПЭТ-упаковке. Обращение союза прорабатывают Минфин и Минпромторг, сообщил представитель правительства. Представитель Минфина уточнил, что целесообразность установления минимальных цен по каждому виду алкогольной продукции будет обсуждаться после изменения законодательства на уровне ЕАЭС.
Против инициативы Минфина выступают крупнейшие пивовары. Введение минимальной розничной цены может негативно повлиять на отрасль в странах – участницах союза: снизятся продажи пива, будет ограничена конкуренция и возникнут новые административные барьеры, объясняет Мамонтов в своем обращении в деловой совет ЕАЭС. Он считает, что нет никаких фактов, подтверждающих эффективность такой меры борьбы в том числе с нелегальным рынком. С этим не согласен Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции (в него входят крупные производители крепкого алкоголя). Те, кто не платит акциз, просто не смогут продавать напитки по низкой цене, говорит он.
В качестве примера Косарев приводит опыт на рынке водки, где минимальная розничная цена была введена первой. Для пива это не актуально: доля продажи этого напитка без уплаты акциза крайне невелика – по оценке Высшей школы экономики, всего 7–8% – и она снижается без дополнительного регулирования цен, возражает директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов. С ним согласен и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, который утверждает, что на рынке пива нет контрафакта и суррогата, а средняя стоимость напитка остается достаточно высокой. По данным Nielsen, средняя цена 1 л пива в первом полугодии 2020 г. составляла 98 руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она практически не изменилась. 48,6% продаж приходилось на реализацию по промоакциям.
При снижающейся покупательной способности вводить минимальные цены просто нецелесообразно, считает Дурдыев. Это, по его словам, ограничит розницу в возможностях предоставления скидок потребителям и они будут вынуждены переключаться на более дешевые суррогаты. Предложения о введении минимальных цен на пиво в России Дурдыев считает инструментом недобросовестной конкуренции, они не связаны ни с борьбой за легальный оборот, ни с повышением качества продукции.
Продажи пива сокращались в России много лет подряд, пивовары объясняли это во многом усилением госрегулирования. В 2019 г., к примеру, по данным РАР, было продано 721,8 млн дал пива и пивных напитков, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. При этом долю теряют именно транснациональные компании, отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: если в 2007 г. они занимали 92%, то по итогам 2019 г. – 70%. Потребители все чаще предпочитают локальные бренды федеральным, объясняет он. Если будет введена минимальная розничная цена, то транснациональные корпорации будут терять долю рынка быстрее, считает эксперт.