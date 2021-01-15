Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев
Заслуженный артист России, актер московского театра им. Олега Табакова Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет, сообщается на сайте театра.
«С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет», – говорится в сообщении.
Александр Воробьев родился в 1962 г. в Гомеле. Окончил ГИТИС. В 1989 г. был принят в труппу театра-студии Олега Табакова. Снялся более чем в 70 картинах, среди которых фильмы «Псих», «Олигарх», «Семеро солдатиков», сериалы «Есенин», «Дети Арбата», «Хиромант».
В 2000 г. был удостоен звания заслуженного артиста России. Два спектакля с его участием – «Рассказ о семи повешенных» и «Рассказ о счастливой Москве» – удостоились премии «Золотая маска».