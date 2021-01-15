Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев

Александр Воробьев родился в 1962 г. в Гомеле. Окончил ГИТИС. В 1989 г. был принят в труппу театра-студии Олега Табакова. Снялся более чем в 70 картинах, среди которых фильмы «Псих», «Олигарх», «Семеро солдатиков», сериалы «Есенин», «Дети Арбата», «Хиромант».