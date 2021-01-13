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Умер актер из сериала «Глухарь» Дмитрий Гусев

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Актер театра и кино Дмитрий Гусев, известный по сериалам «Глухарь», «Кухня» и «Метод», найден мертвым в своей машине на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Артисту было 45 лет.

«Около 16:42 мск на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, он потерял сознание за рулем. На его автомобиль, который газовал, но не двигался на парковке, обратили внимание очевидцы, которые вызвали МЧС и скорую помощь. Актера обнаружили внутри салона с ногой на педали газа.

Гусев выступал в Московском театре на Юго-Западе. Также он активно снимался в кино. На его счету работы более чем в 90 фильмах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных