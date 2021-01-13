Умер актер из сериала «Глухарь» Дмитрий Гусев

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, он потерял сознание за рулем. На его автомобиль, который газовал, но не двигался на парковке, обратили внимание очевидцы, которые вызвали МЧС и скорую помощь. Актера обнаружили внутри салона с ногой на педали газа.