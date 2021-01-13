Умер актер из сериала «Глухарь» Дмитрий Гусев
Актер театра и кино Дмитрий Гусев, известный по сериалам «Глухарь», «Кухня» и «Метод», найден мертвым в своей машине на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Артисту было 45 лет.
«Около 16:42 мск на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, он потерял сознание за рулем. На его автомобиль, который газовал, но не двигался на парковке, обратили внимание очевидцы, которые вызвали МЧС и скорую помощь. Актера обнаружили внутри салона с ногой на педали газа.
Гусев выступал в Московском театре на Юго-Западе. Также он активно снимался в кино. На его счету работы более чем в 90 фильмах.