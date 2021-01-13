Умер актер Денис Карасев

Карасев является выпускником ГИТИСа. Он выступал в «Ленкоме Марка Захарова» и драматическом театре им. Маяковского. За свою карьеру в кино, начавшуюся в 1989 г., сыграл порядка 70 ролей в разных картинах. В 2004 г. попробовал себя в качестве театрального режиссера, поставив спектакль «Белые одежды» по повести Маркиза де Сада.