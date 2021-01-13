Умер актер Денис Карасев
Российский актер и режиссер Денис Карасев, известный по фильмам «Адмиралъ», «Притяжение» и «Сволочи», скончался в возрасте 57 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
«12 января на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, театральный деятель Денис Анатольевич Карасев. Несмотря на внешнюю замкнутость и жесткость, Денис Анатольевич был любим друзьями и коллегами», — заявили в союзе, не назвав причину смерти актера.
Карасев также известен по ролям в российских сериалах. Среди наиболее известных — «Каменская», «Склифосовский» и «Дальнобойщики».
Карасев является выпускником ГИТИСа. Он выступал в «Ленкоме Марка Захарова» и драматическом театре им. Маяковского. За свою карьеру в кино, начавшуюся в 1989 г., сыграл порядка 70 ролей в разных картинах. В 2004 г. попробовал себя в качестве театрального режиссера, поставив спектакль «Белые одежды» по повести Маркиза де Сада.